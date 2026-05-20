На Харьковщине снова подорожал бензин: новые цены сегодня
В Харьковской области 20 мая снова изменились цены на топливо. За сутки подорожали почти все виды бензина и дизеля, тогда как автогаз немного упал в цене.
Об этом информирует Новинни.LIVE со ссылкой на данные Минфина.
Цены на топливо в Харькове 20 мая
Больше всего за сутки прибавил в цене бензин А-95 премиум. Средняя стоимость этого топлива в области выросла с 79,20 грн до 79,70 грн за литр. Обычный бензин А-95 также подорожал на 50 копеек — с 73,47 грн до 73,97 грн за литр. Цена на бензин А-92 поднялась на 20 копеек и теперь в среднем составляет 67,63 грн за литр.
Дизельное топливо тоже немного прибавило в стоимости — с 87,45 грн до 87,52 грн за литр. В то же время автогаз стал дешевле. За сутки средняя цена на него снизилась с 47,39 грн до 47,33 грн за литр.
Цены на топливо на АЗС Харьковской области 20 мая
AMIC
- А-95 — 74,99 грн
- ДТ — 86,99 грн
Brent Oil
- А-95 — 66,85 грн
- А-92 — 64,85 грн
- ДТ — 85,75 грн
- Газ — 46,65 грн
Marshal
- А-95+ — 75,99 грн
- А-95 — 72,99 грн
- ДТ — 86,49 грн
- Газ — 46,69 грн
Ovis
- А-95+ — 78,90 грн
- А-95 — 75,90 грн
- А-92 — 70,49 грн
- ДТ — 88,40 грн
- Газ — 46,99 грн
Rodnik
- А-95 — 70,99 грн
- ДТ — 87,99 грн
- Газ — 46,99 грн
SOCAR
- А-95+ — 81,90 грн
- А-95 — 78,90 грн
- ДТ — 88,90 грн
- Газ — 48,90 грн
SUN OIL
- А-95 — 69,99 грн
- А-92 — 65,99 грн
- ДТ — 85,79 грн
- Газ — 47,09 грн
U.GO
- А-95 — 73,40 грн
- А-92 — 68,40 грн
- ДТ — 86,90 грн
- Газ — 46,90 грн
UKRNAFTA
- А-95+ — 76,40 грн
- А-95 — 73,40 грн
- А-92 — 68,40 грн
- ДТ — 86,90 грн
- Газ — 46,90 грн
UPG
- А-95+ — 78,90 грн
- А-95 — 76,90 грн
- ДТ — 86,90 грн
- Газ — 46,90 грн
WOG
- А-95+ — 82,90 грн
- А-95 — 79,90 грн
- ДТ — 89,90 грн
- Газ — 48,90 грн
БРСМ-Нафта
- А-95 — 71,99 грн
- ДТ — 85,49 грн
- Газ — 46,69 грн
ДНЕПРЕНАФТА
- А-95 — 69,49 грн
- ДТ — 88,99 грн
- Газ — 46,79 грн
ОККО
- А-95+ — 82,90 грн
- А-95 — 79,90 грн
- ДТ — 89,90 грн
- Газ — 48,90 грн
Удары дронами по АЗС Харькова
В конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. Для ударов оккупанты использовали в том числе и дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру. С 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. Часть заправок атаковали несколько раз.
Ранее Новини.LIVE писали, что за прошедшие сутки российские войска массированно атаковали Харьков и еще 21 населенный пункт области дронами различных типов. В результате ударов погибла женщина, еще шесть человек пострадали, среди них есть ребенок. В частности, оккупанты трижды целенаправленно попали в депо №6 Новой почты в Харькове.
Как сообщали Новини.LIVE, что утром, 19 мая, россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову. В результате двух атак по Новобаварскому району, есть трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.