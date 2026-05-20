На Харківщині знову подорожчав бензин: нові ціни сьогодні

У Харківській області 20 травня знову змінилися ціни на пальне. За добу подорожчали майже всі види бензину та дизелю, тоді як автогаз трохи впав у ціні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне у Харкові 20 травня

Найбільше за добу додав у ціні бензин А-95 преміум. Середня вартість цього пального в області зросла з 79,20 грн до 79,70 грн за літр. Звичайний бензин А-95 також подорожчав на 50 копійок — із 73,47 грн до 73,97 грн за літр. Ціна на бензин А-92 піднялася на 20 копійок і тепер у середньому становить 67,63 грн за літр.

Дизельне пальне теж трохи додало у вартості — з 87,45 грн до 87,52 грн за літр. Водночас автогаз став дешевшим. За добу середня ціна на нього знизилася з 47,39 грн до 47,33 грн за літр.

Ціни на пальне на АЗС Харківщини 20 травня

AMIC

А-95 — 74,99 грн

ДП — 86,99 грн

Brent Oil

А-95 — 66,85 грн

А-92 — 64,85 грн

ДП — 85,75 грн

Газ — 46,65 грн

Marshal

А-95+ — 75,99 грн

А-95 — 72,99 грн

ДП — 86,49 грн

Газ — 46,69 грн

Ovis

А-95+ — 78,90 грн

А-95 — 75,90 грн

А-92 — 70,49 грн

ДП — 88,40 грн

Газ — 46,99 грн

Rodnik

А-95 — 70,99 грн

ДП — 87,99 грн

Газ — 46,99 грн

SOCAR

А-95+ — 81,90 грн

А-95 — 78,90 грн

ДП — 88,90 грн

Газ — 48,90 грн

SUN OIL

А-95 — 69,99 грн

А-92 — 65,99 грн

ДП — 85,79 грн

Газ — 47,09 грн

U.GO

А-95 — 73,40 грн

А-92 — 68,40 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

UKRNAFTA

А-95+ — 76,40 грн

А-95 — 73,40 грн

А-92 — 68,40 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

UPG

А-95+ — 78,90 грн

А-95 — 76,90 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 46,90 грн

WOG

А-95+ — 82,90 грн

А-95 — 79,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

БРСМ-Нафта

А-95 — 71,99 грн

ДП — 85,49 грн

Газ — 46,69 грн

ДНІПРОНАФТА

А-95 — 69,49 грн

ДП — 88,99 грн

Газ — 46,79 грн

ОККО

А-95+ — 82,90 грн

А-95 — 79,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 48,90 грн

Удари дронами по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. Для ударів окупанти використовували в тому числі і дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру. З 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. Частину заправок атакували декілька разів.

Раніше Новини.LIVE писали, що протягом минулої доби російські війська масовано атакували Харків та ще 21 населений пункт області дронами різних типів. Внаслідок ударів загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, серед них є дитина. Зокрема,окупанти тричі цілеспрямовано поцілили в депо №6 Нової пошти у Харкові.

Як повідомляли Новини.LIVE, що зранку, 19 травня, росіяни вчергове завдали ударів по Харкову. Внаслідок двох атак по Новобаварському району, є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.