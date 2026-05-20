Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині знову подорожчав бензин: нові ціни сьогодні

На Харківщині знову подорожчав бензин: нові ціни сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 16:00
На Харківщині знову подорожчав бензин: нові ціни сьогодні
Пістолети для заправки машин. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області 20 травня знову змінилися ціни на пальне. За добу подорожчали майже всі види бензину та дизелю, тоді як автогаз трохи впав у ціні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну. 

На Харківщині знову подорожчав бензин: нові ціни сьогодні - фото 1
Ціни на паливо. Фото: скриншот з Мінфін

Ціни на пальне у Харкові 20 травня

Найбільше за добу додав у ціні бензин А-95 преміум. Середня вартість цього пального в області зросла з 79,20 грн до 79,70 грн за літр. Звичайний бензин А-95 також подорожчав на 50 копійок — із 73,47 грн до 73,97 грн за літр. Ціна на бензин А-92 піднялася на 20 копійок і тепер у середньому становить 67,63 грн за літр.

Дизельне пальне теж трохи додало у вартості — з 87,45 грн до 87,52 грн за літр. Водночас автогаз став дешевшим. За добу середня ціна на нього знизилася з 47,39 грн до 47,33 грн за літр.

Ціни на пальне на АЗС Харківщини 20 травня

AMIC

Читайте також:
  • А-95 — 74,99 грн
  • ДП — 86,99 грн

Brent Oil

  • А-95 — 66,85 грн
  • А-92 — 64,85 грн
  • ДП — 85,75 грн
  • Газ — 46,65 грн

Marshal

  • А-95+ — 75,99 грн
  • А-95 — 72,99 грн
  • ДП — 86,49 грн
  • Газ — 46,69 грн

Ovis

  • А-95+ — 78,90 грн
  • А-95 — 75,90 грн
  • А-92 — 70,49 грн
  • ДП — 88,40 грн
  • Газ — 46,99 грн

Rodnik

  • А-95 — 70,99 грн
  • ДП — 87,99 грн
  • Газ — 46,99 грн

SOCAR

  • А-95+ — 81,90 грн
  • А-95 — 78,90 грн
  • ДП — 88,90 грн
  • Газ — 48,90 грн

SUN OIL

  • А-95 — 69,99 грн
  • А-92 — 65,99 грн
  • ДП — 85,79 грн
  • Газ — 47,09 грн

U.GO

  • А-95 — 73,40 грн
  • А-92 — 68,40 грн
  • ДП — 86,90 грн
  • Газ — 46,90 грн

UKRNAFTA

  • А-95+ — 76,40 грн
  • А-95 — 73,40 грн
  • А-92 — 68,40 грн
  • ДП — 86,90 грн
  • Газ — 46,90 грн

UPG

  • А-95+ — 78,90 грн
  • А-95 — 76,90 грн
  • ДП — 86,90 грн
  • Газ — 46,90 грн

WOG

  • А-95+ — 82,90 грн
  • А-95 — 79,90 грн
  • ДП — 89,90 грн
  • Газ — 48,90 грн

БРСМ-Нафта

  • А-95 — 71,99 грн
  • ДП — 85,49 грн
  • Газ — 46,69 грн

ДНІПРОНАФТА

  • А-95 — 69,49 грн
  • ДП — 88,99 грн
  • Газ — 46,79 грн

ОККО

  • А-95+ — 82,90 грн
  • А-95 — 79,90 грн
  • ДП — 89,90 грн
  • Газ — 48,90 грн

Удари дронами по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. Для ударів окупанти використовували в тому числі і дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру. З 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. Частину заправок атакували декілька разів.

Раніше Новини.LIVE писали, що протягом минулої доби російські війська масовано атакували Харків та ще 21 населений пункт області дронами різних типів. Внаслідок ударів загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, серед них є дитина. Зокрема,окупанти тричі цілеспрямовано поцілили в депо №6 Нової пошти у Харкові. 

Як повідомляли Новини.LIVE, що зранку, 19 травня, росіяни вчергове завдали ударів по Харкову. Внаслідок двох атак по Новобаварському району, є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. 

ціни на паливо АЗС Новини Харкова заправка
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації