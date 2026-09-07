Дрова в Харьковской области: цены и как приобрести в 2026 году

Специалисты заготавливают дрова. Фото: Филиал "Слобожанский лесной офис"

В Харьковской области резко вырос спрос на дрова для отопления. С начала сезона лесничества области уже продали более 110 тысяч м³ топливной древесины. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в некоторых районах покупателям приходится ждать, тогда как в прифронтовых населенных пунктах дрова доступны без задержек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на филиал "Слобожанский лесной офис".

Реклама

Рост спроса

Только в августе жители Харьковской области приобрели более 18 тысяч м³ топливной древесины. Для сравнения: в июне объем продаж составил около 12 тысяч м³. Из-за высокого спроса в густонаселенных районах вокруг крупных городов на заказ иногда приходится ждать от нескольких дней до нескольких недель. В частности, такая ситуация сложилась в Октябрьском надлесничестве недалеко от Харькова.

Если ждать не хочется, дрова можно приобрести в соседних лесничествах, где нагрузка на продажи меньше.

Где есть дрова

В прифронтовых районах ситуация иная. Из-за сложной обстановки с безопасностью часть жителей уехала в более безопасные места, поэтому в отдельных лесничествах топливную древесину можно приобрести без задержек. Без очереди дрова доступны, в частности, в Изюмском, Балаклейском, Берестянском, Высокоборском, Придонецком, Великобурлукском, Хотимлянском, Старосалтовском и Норцевском лесничествах.

Читайте также:

В Гутянском надлесничестве запасов для населения достаточно, но с доставкой возникают проблемы из-за обстрелов FPV-дронами. Бесперебойные поставки пока возможны только в Краснокутскую общину. В Золочеве работа приостановлена.

В то же время для жителей, остающихся в Золочеве, лесоводы создали специальный резерв. Около 120 м³ дров хранятся на относительно безопасном участке леса.

Сколько стоят

Стоимость дров зависит от породы древесины. Цены за 1 м³ следующие:

I группа — 1416 грн. Это твердолиственные породы.

II группа — 1080 грн. К ней относятся сосна и ольха.

III группа — 948 грн. Это мягколиственные породы.

В эту стоимость не входят погрузка и доставка. Лесничества области дополнительные услуги по погрузке и транспортировке не предоставляют, поэтому покупателям необходимо самостоятельно организовать доставку.

Как приобрести

Физическое лицо может приобрести для отопления дома не более 15 м³ топливных дров. Лесники контролируют отпуск древесины, чтобы не допустить злоупотреблений с социальной продукцией.

Для покупки необходимо обратиться в ближайшее лесничество, иметь при себе паспорт и идентификационный код. Далее необходимо оформить заявку, оплатить квитанцию и забрать дрова в согласованный срок. За дополнительной информацией жители Харьковской области могут обращаться в надлесничества:

Гутянское — 050 039 35 10;

Змиевское — 067 579 98 61;

Октябрьское — 095 656 72 71;

Изюмское — 099 060 03 02.

Подготовка к зиме

Отметим, ранее мэр Харькова Игорь Терехов призвал готовиться к самым сложным сценариям в предстоящую зиму. Он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от хода боевых действий и переговорного процесса.

По словам Терехова, города должны заранее позаботиться об альтернативных источниках тепла и электроэнергии. Среди основных направлений подготовки он назвал локальную генерацию, блочно-модульные котельные и дублирующие системы. Отдельно мэр подчеркнул необходимость усилить физическую защиту энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков продолжает подготовку к новому отопительному сезону, однако в городских властях пока осторожно оценивают, какой будет зима. Параллельно город привлекает кредитные средства для медицины и энергетических проектов, а после повышения тарифов на воду и канализацию нового роста коммунальных тарифов пока не планируют.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области усилят мониторинг систем и проверят готовность резервных источников воды. Кроме того, планируется увеличить количество таких источников, в частности для объектов критической инфраструктуры. Это должно помочь общинам обеспечивать население водой даже в случае повреждения основных систем.