Дрова на Харківщині: ціни та як придбати у 2026 році

Фахівці заготовлюють дрова. Фото: Філія "Слобожанський лісовий офіс"

На Харківщині різко зріс попит на дрова для опалення. Від початку сезону лісництва області вже продали понад 110 тисяч м³ паливної деревини. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас у частині районів покупцям доводиться чекати, тоді як у прифронтових громадах дрови доступні без затримок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на філію "Слобожанський лісовий офіс".

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Зростання попиту

Лише у серпні жителі Харківщини придбали понад 18 тисяч м³ паливної деревини. Для порівняння, у червні обсяг продажів становив близько 12 тисяч м³. Через високий попит у густонаселених районах навколо великих міст на замовлення іноді доводиться чекати від кількох днів до кількох тижнів. Зокрема, така ситуація склалася у Жовтневому надлісництві неподалік Харкова.

Якщо чекати не хочеться, дрова можна придбати у сусідніх лісництвах, де навантаження на продажі менше.

Де є дрова

У прифронтових районах ситуація інша. Через складну безпекову ситуацію частина жителів виїхала у безпечніші місця, тому в окремих лісництвах паливну деревину можна придбати без затримок. Без черги дрова доступні, зокрема, в Ізюмському, Балаклійському, Берестянському, Високобірському, Придонецькому, Великобурлуцькому, Хотімлянському, Старосалтівському та Норцівському лісництвах.

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У Гутянському надлісництві запасів для населення достатньо, але з доставкою є проблеми через обстріли FPV-дронами. Безперебійне постачання наразі можливе лише до Краснокутської громади. У Золочеві роботу призупинено.

Водночас для жителів, які залишаються у Золочеві, лісівники створили спеціальний резерв. Близько 120 м³ дров зберігають на відносно безпечній ділянці лісу.

Скільки коштують

Вартість дров залежить від породи деревини. Ціни за 1 м³ такі:

I група — 1416 грн. Це твердолистяні породи.

II група — 1080 грн. До неї належать сосна та вільха.

III група — 948 грн. Це м'яколистяні породи.

У цю вартість не входять навантаження та доставка. Лісництва області додаткових послуг із навантаження і транспортування не надають, тому покупцям потрібно самостійно організувати доставку.

Як придбати

Фізична особа може придбати для опалення будинку не більше 15 м³ паливних дров. Лісівники контролюють відпуск деревини, щоб не допустити зловживань із соціальною продукцією.

Для купівлі потрібно звернутися до найближчого лісництва, мати паспорт та ідентифікаційний код. Далі необхідно оформити заявку, оплатити квитанцію та забрати дрова у погоджений термін. За додатковою інформацією жителі Харківщини можуть звертатися до надлісництв:

Гутянське — 050 039 35 10;

Зміївське — 067 579 98 61;

Жовтневе — 095 656 72 71;

Ізюмське — 099 060 03 02.

Підготовка до зими

Зазначимо, раніше мер Харкова Ігор Терехов закликав готуватися до найскладніших сценаріїв під час наступної зими. Він наголосив, що ситуація залежатиме від перебігу бойових дій та переговорного процесу.

За словами Терехова, міста мають заздалегідь подбати про альтернативні джерела тепла й електроенергії. Серед основних напрямів підготовки він назвав локальну генерацію, блочно-модульні котельні та дублюючі системи. Окремо мер наголосив на необхідності посилити фізичний захист енергетичної інфраструктури України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків продовжує підготовку до нового опалювального сезону, однак у міській владі поки обережно оцінюють, якою буде зима. Паралельно місто залучає кредитні кошти для медицини та енергетичних проєктів, а після підвищення тарифів на воду й каналізацію нового зростання комунальних тарифів поки не планують.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині посилять моніторинг систем і перевірять готовність резервних джерел води. Також планують збільшувати кількість таких джерел, зокрема для об’єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти громадам забезпечувати людей водою навіть у разі пошкодження основних систем.