На Харьковщине срочно эвакуируют людей: угроза ударов

Эвакуация на Харьковщине.

На Харьковщине в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Шевченковской поселковой военной администрации Сергея Старикова.

Эвакуация на Харьковщине

По его словам, решение приняли в соответствии с приказом начальника Харьковской областной военной администрации от 14 мая 2026 года.

"В 12 населенных пунктах громады объявляется обязательная эвакуация", — отметил Стариков.

Речь идет о таких населенных пунктах: Кравцовка, Боровское, Волошская Балаклея, Михайловка, Нижний Бурлук, Раздольное, Владимировка, Шевченково, Смоловка, Шишковка и Ивановка.тОчільник громады сообщил, что старосты сел должны проинформировать жителей о порядке эвакуации, возможности расселения и видах помощи. По словам Старикова, громада уже заключила соглашения с тыловыми громадами-партнерами, которые готовы принимать эвакуированных людей.

Принудительная эвакуация семей с детьми

Отдельно чиновник напомнил о другом приказе Харьковской ОВА от 6 мая, который касается принудительной эвакуации семей с детьми. Согласно документу семьи с детьми должны выехать в течение месяца после обнародования приказа.

"Если эвакуация не будет проведена, дети могут быть изъяты и эвакуированы без родителей правоохранительными органами", — подчеркнул Стариков.

Он также предупредил, что из-за угрозы обстрелов в населенных пунктах могут ограничить или полностью прекратить часть услуг, в частности работу коммунальных служб. В громаде призывают жителей не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью к местным властям.

Наступление на Купянск: что известно

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска пытались заходить в Купянск, но закрепиться там им не удалось. Ситуация в городе остается контролируемой украинскими силами. В то же время отдельные вражеские группы, которые находились в населенном пункте, понесли потери и не смогли расширить свое присутствие. В то же время военные предупреждают, что ситуация на направлении остается напряженной. Наибольший риск фиксируется с востока и севера от города. Особое внимание ВСУ обращают на участок у реки Оскол, где продолжается активность противника. Именно там сейчас сохраняется потенциальная угроза для украинского плацдарма.

Также Новини.LIVE писали, что за прошедшие сутки 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети. В результате обстрелов пострадали люди.

Один из вражеских дронов попал в Холодногорском районе Харькова. Также оккупанты нанесли два удара по Основянскому району города. В результате обстрела пострадала женщина — предварительно, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.