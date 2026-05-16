На Харківщині терміново евакуюють людей: загроза ударів

Евакуація на Харківщині.

На Харківщині у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Шевченківської селищної військової адміністрації Сергія Старікова.

За його словами, рішення ухвалили відповідно до наказу начальника Харківської обласної військової адміністрації від 14 травня 2026 року.

"В 12 населених пунктах громади оголошується обов'язкова евакуація", — зазначив Старіков.

Йдеться про такі населені пункти: Кравцівка, Борівське, Волоська Балаклія, Михайлівка, Нижній Бурлук, Роздольне, Володимирівка, Шевченкове, Смолівка, Шишківка та Іванівка. Очільник громади повідомив, що старости сіл мають проінформувати мешканців про порядок евакуації, можливості розселення та види допомоги. За словами Старікова, громада вже уклала угоди з тиловими громадами-партнерами, які готові приймати евакуйованих людей.

Примусова евакуація родин із дітьми

Окремо посадовець нагадав про інший наказ Харківської ОВА від 6 травня, який стосується примусової евакуації родин із дітьми. Відповідно до документа сім’ї з дітьми мають виїхати протягом місяця після оприлюднення наказу.

"Якщо евакуація не буде проведена, діти можуть бути вилученими і евакуйованими без батьків правоохоронними органами", — наголосив Старіков.

Він також попередив, що через загрозу обстрілів у населених пунктах можуть обмежити або повністю припинити частину послуг, зокрема роботу комунальних служб. У громаді закликають мешканців не зволікати з евакуацією та звертатися по допомогу до місцевої влади.

Наступ на Куп'янськ: що відомо

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська намагалися заходити в Куп’янськ, але закріпитися там їм не вдалося. Ситуація в місті залишається контрольованою українськими силами. Водночас окремі ворожі групи, які перебували в населеному пункті, зазнали втрат і не змогли розширити свою присутність. Водночас військові попереджають, що ситуація на напрямку залишається напруженою. Найбільший ризик фіксується зі сходу та півночі від міста. Окрему увагу ЗСУ звертають на ділянку біля річки Оскіл, де триває активність противника. Саме там зараз зберігається потенційна загроза для українського плацдарму.

Також Новини.LIVE писали, що протягом минулої доби 15 травня російські війська масовано атакували Харків та ще 16 населених пунктів області. Ударів зазнали житлові квартали, підприємства, залізнична інфраструктура та енергомережі. Внаслідок обстрілів постраждали люди.

Один із ворожих дронів влучив у Холодногірському районі Харкова. Також окупанти завдали двох ударів по Основ'янському району міста. Внаслідок обстрілу постраждала жінка — попередньо, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.