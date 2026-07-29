Отключение газа в Лесном 4 августа: список улиц

Специалисты ремонтируют газовые сети. Фото иллюстративное: Харьковский областной филиал "Газмережи"

В одном из населенных пунктов Харьковской области временно приостановят подачу газа. Ограничения связаны с плановыми работами на газовых сетях. 4 августа без газа останутся жители села Лесное. Возобновить подачу планируют в тот же день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной филиал "Газмережи".

Отключение газа

Газоснабжение будет приостановлено с 08:00 4 августа. Ограничения коснутся следующих улиц:

Зеленая;

Молодежная;

Независимости;

Садовая;

Центральная.

Когда возобновят

Восстановление газоснабжения запланировано на 17:00 4 августа. Перед этим жителей просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ потребителям нужно будет впустить представителей Харьковского филиала "Газмережи" в свои дома. Это необходимо для безопасного возобновления газоснабжения.

Предупреждение жителям

В компании также напомнили, что все сотрудники Харьковского филиала "Газмережи" имеют соответствующие служебные удостоверения. Жителей просят проверять документы специалистов перед допуском в дом или квартиру.

Читайте также:

Стоимость газа

Отметим, что в августе жители Харьковской области будут получать счета за газ по действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому в ближайшее время дополнительной нагрузки на семейные бюджеты не ожидается. Для большинства бытовых потребителей стоимость природного газа останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали аварийную бригаду газовиков в Дергачевской общине Харьковской области. Работники как раз ликвидировали утечки газа после предыдущего обстрела. В момент проведения работ враг нанес повторный удар управляемыми авиабомбами. К счастью, никто из аварийников не пострадал.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские атаки вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались около тысячи абонентов. Во время еще одного удара дрона по служебному автомобилю был ранен сотрудник. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.