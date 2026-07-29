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Головна Харків На Харківщині добу не буде газу: адреси та час відновлення

На Харківщині добу не буде газу: адреси та час відновлення

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 16:33
Відключення газу в Лісовому 4 серпня: список вулиць
Фахівці ремонтують меріжі. Фото ілюстративне: Харківська обласна філія "Газмережі"

В одному із населених пунктів Харківщини тимчасово припинять подачу газу. Обмеження пов’язані з плановими роботами на газових мережах. Без газу 4 серпня залишаться мешканці села Лісове. Відновити постачання планують того ж дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну філію "Газмережі".

Відключення газу

Газопостачання припинять із 08:00 4 серпня. Обмеження стосуватимуться таких вулиць:

  • Зелена;
  • Молодіжна;
  • Незалежності;
  • Садова;
  • Центральна.

Коли відновлять

Відновлення розподілу газу запланували до 17:00 4 серпня. Перед цим мешканців просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт споживачам потрібно буде допустити представників Харківської філії "Газмережі" до осель. Це необхідно для безпечного відновлення газопостачання.

Застереження жителям

У компанії також нагадали, що всі працівники Харківської філії "Газмережі" мають відповідні службові посвідчення. Мешканців просять перевіряти документи фахівців перед допуском до будинку чи квартиру.

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Вартість газу

Зазначимо, що у серпні жителі Харківщини отримуватимуть рахунки за газ за чинними тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тож найближчим часом додаткового навантаження на сімейні бюджети не очікується. Для більшості побутових споживачів вартість природного газу залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували аварійну бригаду газовиків у Дергачівській громаді на Харківщині. Працівники саме ліквідовували витоки газу після попереднього обстрілу. У момент роботи ворог завдав повторного удару керованими авіабомбами. На щастя, ніхто з аварійників не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Через пошкодження високовольтної лінії без електропостачання залишилися близько тисячі абонентів. Під час ще одного удару дрона по службовому автомобілю був поранений працівник. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Харківська область Харківгаз відключення
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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