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Главная Харьков На Харьковщине у врага проблемы со связью: блуждают по полям

На Харьковщине у врага проблемы со связью: блуждают по полям

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 13:58
На Харьковщине у врага проблемы со связью: блуждают по полям
Украинские защитники на фронте. Фото иллюстративное: Генеральный штаб

На приграничных участках Харьковщины фиксируют активность малых вражеских групп, которые действуют без четкой координации. Из-за проблем со связью и нестабильного управления они часто ориентируются по телефонам и картам. Это приводит к потере маршрута и длительному блужданию на местности. Украинские силы контролируют такие передвижения и реагируют в режиме постоянного наблюдения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал главный сержант роты БпАК 1 мотопехотного батальона 58 ОМПБр с позывным "Викинг".

Военная связь

Связь противника остается нестабильной и ограниченной. Использование спутниковых систем стало менее доступным, поэтому они часто переходят на телефоны. В устройствах могут быть загружены карты с точками движения. Именно по ним группы пытаются передвигаться на местности.

"Они забивают в телефоны карты и точки, куда они должны добраться. То есть связи может быть какая-то рация, мы слышим перехват, но полноценной системы управления у них нет. Они фактически ориентируются по телефону, а не через нормальную военную связь", — добавил военный.

Блуждание на фронте

На пограничных участках фиксируют случаи, когда российские военные фактически ориентируются через телефоны и карты. Из-за слабой связи и плохой координации они могут долго блуждать по местности. Один из таких эпизодов украинские военные наблюдали несколько часов подряд. Группа противника двигалась по кругу возле небольшого объекта и не могла найти выход.

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"Да, очень часто видим ситуацию, когда они подходят к какому-то маленькому озеру. И возле него они ходили 4 часа просто по кругу", — рассказал "Викинг".

После этого украинские подразделения используют беспилотные системы и наземные роботы для контроля ситуации. В некоторых случаях противник движется за такими системами, что позволяет брать их в плен без прямого контакта. Это уменьшает риски для личного состава и позволяет действовать точнее. Такие эпизоды случаются нечасто, но фиксируются регулярно.

"Даже НРК роботы берут в плен. Они за роботами идут", — добавил главный сержант.

Тактика врага

Российские подразделения продолжают действовать малыми группами, пытаясь просачиваться вглубь позиций. Они фиксируют условные "точки на карте" и пробуют закрепиться даже при минимальных шансах. Такие действия происходят постоянно и имеют циклический характер. Украинские военные описывают это как непрерывное давление без изменения подходов.

"Тактика у них в последнее время не меняется. Это постоянное просачивание маленькими группами", — отметил боец.

Иногда противник не учитывает потери и продолжает движение вперед небольшими волнами. Только после потерь и работы украинских дронов они начинают реагировать на ситуацию. К этому времени большинство попыток продвижения уже сорваны. Такая модель действий повторяется ежедневно.

Дроны и контроль

Украинские силы активно используют беспилотники для наблюдения и поражения целей. Наземные роботы также применяют для доставки и контроля территории. Это позволяет уменьшить риски для пехоты и точнее отслеживать противника. Во многих случаях именно техника определяет результат операций.

"То есть мы видим, когда они идут, предупреждаем группы. И они просто заходят в нашу ловушку", — отметил "Викинг".

Из-за высокой плотности дронов поле боя находится под постоянным наблюдением. Это затрудняет любые попытки скрытого передвижения. В результате большинство групп противника обнаруживают еще на подходах. Это позволяет контролировать ситуацию без лишних рисков для личного состава.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска во время весенне-летнего наступления столкнулись с серьезными проблемами на северо-восточном фронте. Несмотря на колоссальное давление и тысячи атак, за последний месяц враг смог продвинуться лишь на считанные километры. Силы обороны Украины успешно разрушают логистику оккупантов, превращая их количественное преимущество в огромные потери.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаки на Волчанском направлении, но теперь все чаще используют малые штурмовые группы. После неудачных масштабных наступлений оккупанты изменили подход и пытаются выявлять украинские позиции другими способами.

Харьковская область боевые действия эфир Новини.LIVE
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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