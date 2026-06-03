На Харківщині у ворога проблеми зі зв’язком: блукають полями

Українські захисники на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб

На прикордонних ділянках Харківщини фіксують активність малих ворожих груп, які діють без чіткої координації. Через проблеми зі зв’язком і нестабільне управління вони часто орієнтуються за телефонами та картами. Це призводить до втрати маршруту та тривалого блукання на місцевості. Українські сили контролюють такі пересування і реагують у режимі постійного спостереження.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр з позивним "Вікінг".

Військовий зв’язок

Зв’язок противника залишається нестабільним і обмеженим. Використання супутникових систем стало менш доступним, тому вони часто переходять на телефони. У пристроях можуть бути завантажені карти з точками руху. Саме за ними групи намагаються пересуватися на місцевості.

"Вони забивають в телефони карти і точки, куди вони повинні дібратися. Тобто зв’язку може бути якась рація, ми чуємо перехоплення, але повноцінної системи управління в них нема. Вони фактично орієнтуються по телефону, а не через нормальний військовий зв’язок є", — додав військовий.

Блукання на фронті

На прикордонних ділянках фіксують випадки, коли російські військові фактично орієнтуються через телефони та карти. Через слабкий зв’язок і погану координацію вони можуть довго блукати місцевістю. Один із таких епізодів українські військові спостерігали кілька годин поспіль. Група противника рухалася по колу біля невеликого об’єкта і не могла знайти вихід.

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"Так, дуже часто бачимо ситуацію, коли вони підходять до якогось маленького озерця. І біля нього вони ходили 4 години просто по кругу", — розповів "Вікінг".

Після цього українські підрозділи використовують безпілотні системи та наземні роботи для контролю ситуації. У деяких випадках противник рухається за такими системами, що дозволяє брати їх у полон без прямого контакту. Це зменшує ризики для особового складу і дає змогу діяти точніше. Такі епізоди трапляються нечасто, але фіксуються регулярно.

"Навіть НРК роботи беруть в полон. Вони за роботами йдуть", — додав головний сержант.

Тактика ворога

Російські підрозділи продовжують діяти малими групами, намагаючись просочуватися вглиб позицій. Вони фіксують умовні "точки на карті" і пробують закріпитися навіть за мінімальних шансів. Такі дії відбуваються постійно і мають циклічний характер. Українські військові описують це як безперервний тиск без зміни підходів.

"Тактика в них останнім часом не міняється. Це постійне просочування маленькими групами", — зауважив боєць.

Інколи противник не враховує втрати і продовжує рух вперед невеликими хвилями. Лише після втрат і роботи українських дронів вони починають реагувати на ситуацію. До цього часу більшість спроб просування вже зірвані. Така модель дій повторюється щодня.

Дрони і контроль

Українські сили активно використовують безпілотники для спостереження і ураження цілей. Наземні роботи також застосовують для доставки та контролю території. Це дозволяє зменшити ризики для піхоти і точніше відстежувати противника. У багатьох випадках саме техніка визначає результат операцій.

"Тобто ми бачимо, коли вони йдуть, попереджаємо групи. І вони просто заходять в нашу пастку", — зауважив "Вікінг".

Через високу щільність дронів поле бою перебуває під постійним наглядом. Це ускладнює будь-які спроби прихованого пересування. У результаті більшість груп противника виявляють ще на підходах. Це дозволяє контролювати ситуацію без зайвих ризиків для особового складу.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська під час весняно-літного наступу зіткнулися із серйозними проблемами на північно-східному фронті. Попри колосальний тиск та тисячі атак, за останній місяць ворог зміг просунутися лише на лічені кілометри. Сили оборони України успішно руйнують логістику окупантів, перетворюючи їхню кількісну перевагу на величезні втрати.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атаки на Вовчанському напрямку, але тепер дедалі частіше використовують малі штурмові групи. Після невдалих масштабних наступів окупанти змінили підхід і намагаються виявляти українські позиції іншими способами.