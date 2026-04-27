Харьковскую область накроют заморозки: прогноз погоды на 28 апреля

Главная Харьков На Харьковщине ударят заморозки и сильный ветер: прогноз погоды

На Харьковщине ударят заморозки и сильный ветер: прогноз погоды

Дата публикации 27 апреля 2026 14:57
Ветер и мокрый снег. Фото: Новости.LIVE

Харьковщина готовится к очередной волне весенних заморозков. Во вторник, 28 апреля, ночная температура упадет до минусовых отметок, а днем регион накроет небольшой дождь со шквалистыми порывами ветра.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Харькове и по области 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, жителей Харькова и области ожидает облачная погода с прояснениями. Ситуация на дорогах и в садах может быть осложнена из-за ночных заморозков, которые достигнут 0...-3°C мороза.

По области в течение суток будет наблюдаться облачность. Если ночь пройдет преимущественно без существенных осадков, то днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер будет западного направления со скоростью 7-12 м/с, однако местами возможны опасные порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-3°C мороза, днем столбики термометров поднимутся до +8...+13°C тепла.

Температурная карта Харьковской области 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В Харькове ночь также будет сухой и морозной 0...-2°C, а днем ожидается небольшой дождь. Скорость западного ветра будет держаться в пределах 7-12 м/с. Дневная температура прогреется до +9...+11°C.

Читайте также:

Какая будет погода в Харькове в мае в 2026 году

Региональный гидрометцентр также предоставил предварительный прогноз на май 2026 года. По предварительным расчетам, последний месяц весны будет прохладнее, чем обычно.

Средняя месячная температура воздуха предполагается на уровне +14,4°C тепла, что на 1,5 градуса ниже многолетней климатической нормы, которая составляет +15,9°C. Что касается влажности, то количество осадков ожидается на уровне 56 мм, что тоже будет соответствовать норме. Таким образом май в Харькове будет довольно прохладным и сырым.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, который повалил деревья, оборвал электролинии и повредил дома.

Еще Новини.LIVE писали об изменениях в тарифах на коммунальные услуги в Харькове с 1 мая. Узнайте, какая будет стоимость на базовые услуги в городе.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
