Харків На Харківщині вдарять заморозки і сильний вітер: прогноз погоди

На Харківщині вдарять заморозки і сильний вітер: прогноз погоди

Дата публікації: 27 квітня 2026 14:57
Харківщину накриють заморозки: прогноз погоди на 28 квітня
Вітер та мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Харківщина готується до чергової хвилі весняних заморозків. У вівторок, 28 квітня, нічна температура впаде до мінусових позначок, а вдень регіон накриє невеликий дощ зі шквалистими поривами вітру.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Харкові та по області 28 квітня

У вівторок, 28 квітня, на мешканців Харкова та області очікує хмарна погода з проясненнями. Ситуація на дорогах та в садах може бути ускладнена через нічні заморозки, які сягнуть 0...-3°C морозу.

По області протягом доби спостерігатиметься хмарність. Якщо ніч пройде переважно без істотних опадів, то вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, проте місцями можливі небезпечні пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-3°C морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13°C тепла.

Температурна карта Харківщини 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

У Харкові ніч також буде сухою та морозною 0...-2°C, а вдень очікується невеликий дощ. Швидкість західного вітру триматиметься в межах 7-12 м/с. Денна температура прогріється до +9...+11°C.

Регіональний гідрометцентр також надав попередній прогноз на травень 2026 року. За попередніми розрахунками, останній місяць весни буде прохолоднішим, ніж зазвичай.

Середня місячна температура повітря передбачається на рівні +14,4°C тепла, що на 1,5 градуса нижче за багаторічну кліматичну норму, яка становить +15,9°C. Що стосується вологості, то кількість опадів очікується на рівні 56 мм, що теж відповідатиме нормі. Таким чином травень у Харкові буде доволі прохолодним та вогким.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, який повалив дерева, обірвав електролінії та пошкодив будинки.

Ще Новини.LIVE писали про зміни у тарифах на комунальні послуги в Харкові з 1 травня. Дізнайтеся, яка буде вартість на базові послуги у місті.

Альбіна Зарічна - Редактор

Альбіна Зарічна
