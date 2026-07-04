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Главная Харьков На Харьковщине умер ребенок, раненный из-за атаки РФ на Лозовую

На Харьковщине умер ребенок, раненный из-за атаки РФ на Лозовую

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 14:00
На Харьковщине в результате атаки РФ погибла 10-летняя девочка
Разрушенный дом в Лозовой. Фото иллюстративное: ГСЧС в Харьковской области

В больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения во время российского нападения на Лозовую в Харьковской области в ночь на 3 июля. Медики более суток боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

О смерти ребенка сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Новини.LIVE.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

"К сожалению, в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара по г. Лозовая 3 июля. Наши врачи сделали все возможное для её спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования семье ребенка", — написал Синегубов.

Обстрел Лозовой

В ночь на 3 июля российские войска атаковали Лозовую ударным беспилотником "Герань-2". Попадание пришлось на частный дом, где проживала семья. В момент взрыва люди прятались в погребе, однако из-за ударной волны дверь заклинило, и они не могли самостоятельно выбраться. Спасатели деблокировали и спасли пятерых человек, среди которых двое детей.

Всего пострадали шесть членов одной семьи: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина, их дочери в возрасте 10, 6 и 1 года, а также 58-летняя бабушка. Самую старшую девочку госпитализировали в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии. Сначала сообщалось об ожогах около 40% поверхности тела, однако впоследствии медики уточнили, что повреждения оказались еще более обширными. По факту российского нападения правоохранительные органы расследуют военное преступление по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

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дети обстрелы Новости Харькова гибель
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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