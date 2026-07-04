На Харківщині через атаку РФ померла 10-річна дівчинка

Знищений будинок у Лозовій. Фото ілюстративне: ДСНС в Харківській області

У лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на Лозову Харківської області в ніч на 3 липня. Медики понад добу боролися за її життя, однак врятувати дитину не вдалося.

Про смерть дитини повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Новини.LIVE.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

"На жаль, у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок ворожого удару по м. Лозова 3 липня. Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими. Найщиріші співчуття родині дитини", — написав Синєгубов.

Обстріл Лозової

У ніч на 3 липня російські війська атакували Лозову ударним безпілотником "Герань-2". Влучання припало по приватному домоволодінню, де мешкала родина. У момент вибуху люди ховалися у погребі, однак через ударну хвилю двері заклинило, і вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п'ятьох людей, серед яких двоє дітей.

Загалом постраждали шестеро членів однієї родини: 31-річний чоловік, 27-річна жінка, їхні доньки віком 10, 6 та 1 рік, а також 58-річна бабуся. Найстаршу дитину госпіталізували до опікового центру у вкрай тяжкому стані. Спочатку повідомлялося про опіки близько 40% поверхні тіла, однак згодом медики уточнили, що ураження були ще масштабнішими. За фактом російської атаки правоохоронці розслідують воєнний злочин за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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Евакуація на Харківщині

На Харківщині ухвалили рішення про розширення евакуаційних заходів у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про вивезення жителів із 60 населених пунктів у кількох районах області, а також запровадження обов’язкової евакуації для окремих категорій населення. Рішення про евакуацію було ухвалене Радою оборони Харківської області. Воно стосується населених пунктів у межах Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати автозаправні станції у Харкові. Лише за останні два-три тижні в місті пошкоджено вже шість АЗС, однак попри це дефіциту пального наразі немає.

Також Новини.LIVE повідомили, що у Золочеві внаслідок кількох атак безпілотників поранення отримали четверо людей — двоє дорослих, жінка та її 15-річний син. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та територію непрацюючого підприємства.