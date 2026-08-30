Атаки РФ на Харьковщину: погиб полицейский, есть пострадавшие

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

За прошедшие сутки российские войска нанесли ракетные, авиационные и беспилотные удары по Харькову и населенным пунктам области. В селе Наталино погиб полицейский, еще восемь человек пострадали в разных районах региона. Ударами оккупанты повредили жилые дома, склады, АЗС и другие гражданские объекты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова и полицию Харьковской области.

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Поврежденный в результате российского обстрела жилой дом в Харьковской области.

Фото: Национальная полиция Украины

Последствия ударов по Харькову и области

По данным Олега Синегубова, российским ударам подверглись Харьков и 14 населенных пунктов области. Россияне применили две ракеты, три управляемые авиабомбы, восемь БПЛА типа «Молния», пять FPV-дронов и еще 109 беспилотников, тип которых устанавливается.

Поврежденный дом после российского обстрела Харьковской области.

Фото: Харьковская ОГА

В Харькове под ударами БПЛА оказались Основянский, Шевченковский и Немишлянский районы. Повреждены две АЗС и шесть автомобилей. 49-летний мужчина получил ранение, его доставили в больницу, а 69-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Автомобиль, поврежденный в результате российского удара в Харьковской области.

Фото: Харьковская ОГА

В селе Наталино Берестинского района в результате российского удара погиб полицейский. Еще два человека пострадали — 42-летний мужчина и 43-летняя женщина. Также повреждены два склада, два многоквартирных дома, гараж и автомобиль.

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Разрушенное в результате российского удара здание в Харьковской области.

Фото: Национальная полиция Украины

В селе Хотимля Чугуевского района после попадания беспилотника возник пожар. Повреждены два частных дома, заборы и хозяйственные постройки. Острую реакцию на стресс перенесли три женщины в возрасте 60, 65 и 73 лет. Еще один пострадавший находится в селе Доброполье Лозовского района. 56-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс. В самой Лозовой в результате российского удара повреждена АЗС.

Последствия российского удара по зданию в одном из населенных пунктов Харьковской области.

Фото: Харьковская ОГА

В посёлке Золочев Богодуховского района российские беспилотники повредили два частных дома. В селе Черкасские Тишки Харьковского района после попадания БПЛА поврежден частный дом и возник пожар. В Купянском районе последствия зафиксировали сразу в нескольких населенных пунктах. В Зеленом Гае повреждено хозяйственное сооружение, в Мирном — многоквартирный дом, в Великом Бурлуке — складские помещения, а в Млинках — дом культуры.

Полиция также сообщила об ударе по селу Александровка Изюмского района. Там российский снаряд попал в частный дом.

Полицейские и спасатели работают возле поврежденного в результате атаки здания.

Фото: Национальная полиция Украины

Как ранее писали Новини.LIVE, накануне российские войска повредили в Харькове частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили. Среди мирных жителей есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове уже почти два года действует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. Это позволило сократить количество тревог на 40–45 %: сигналы звучат в городе только в случае реальной опасности.