Атаки РФ на Харківщину: загинув поліцейський, є постраждалі

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та населені пункти області ракетами, авіабомбами й безпілотниками. У селі Наталине загинув поліцейський, ще восьмеро людей постраждали в різних районах регіону. Ударами окупанти пошкодили житлові будинки, склади, АЗС та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та поліцію Харківської області.

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Пошкоджений російським обстрілом житловий будинок на Харківщині.

Фото: Національна поліція України

Наслідки ударів по Харкову та області

За даними Олега Синєгубова, російських ударів зазнали Харків та 14 населених пунктів області. Росіяни застосували дві ракети, три керовані авіабомби, вісім БпЛА типу "Молнія", п'ять FPV-дронів та ще 109 безпілотників, тип яких встановлюють.

Пошкоджений будинок після російського обстрілу Харківської області.

Фото: Харківська ОВА

У Харкові під ударами БпЛА опинилися Основ'янський, Шевченківський та Немишлянський райони. Пошкоджено дві АЗС та шість автомобілів. 49-річний чоловік дістав поранення, його доправили до лікарні, а 69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Автомобіль, пошкоджений внаслідок російського удару на Харківщині.

Фото: Харківська ОВА

У селі Наталине Берестинського району внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще двоє людей постраждали — 42-річний чоловік та 43-річна жінка. Також пошкоджено два склади, два багатоквартирні будинки, гараж та автомобіль.

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Зруйнована внаслідок російського удару будівля на Харківщині.

Фото: Національна поліція України

У селі Хотімля Чугуївського району після влучання безпілотника виникла пожежа. Пошкоджено два приватні будинки, паркани та господарські споруди. Гострої реакції на стрес зазнали три жінки віком 60, 65 та 73 роки. Ще один постраждалий є у селі Добропілля Лозівського району. 56-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У самій Лозовій внаслідок російського удару пошкоджено АЗС.

Наслідки російського удару по будівлі в одному з населених пунктів Харківщини.

Фото: Харківська ОВА

У селищі Золочів Богодухівського району російські безпілотники пошкодили два приватні будинки. У селі Черкаські Тишки Харківського району після влучання БпЛА пошкоджено приватний будинок та виникла пожежа. У Куп'янському районі наслідки зафіксували одразу в кількох населених пунктах. У Зеленому Гаю пошкоджено господарську споруду, в Мирному — багатоквартирний будинок, у Великому Бурлуці — складські приміщення, а в Млинках — будинок культури.

Поліція також повідомила про удар по селу Олександрівка Ізюмського району. Там російський снаряд влучив у приватний будинок.

Поліцейські та рятувальники працюють біля пошкодженої внаслідок атаки будівлі.

Фото: Національна поліція України

Як писали раніше Новини.LIVE, російські війська напередодні пошкодили у Харкові приватні будинки, торговельний центр, адмінбудівлю та автівки. Серед мирних жителів є постраждалі, які потребували допомоги лікарів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. Це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки.