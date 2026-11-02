Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине возросло число пострадавших от атак РФ

На Харьковщине возросло число пострадавших от атак РФ

Ua ru
2 ноября 2026 13:32
Репортаж
Обстрелы Харьковской области: число раненых в Изюме возросло до 16 Новини.LIVE/Вероника Марченко
Разрушения в месте удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харьковской области возросло число пострадавших в результате российских атак. В Изюме после удара управляемыми авиабомбами пострадали 16 человек, среди них — 11-летний мальчик. Также под обстрелами оказались Приморское и Чугуев. Там, по предварительным данным, пострадали ещё семь человек. На местах работают экстренные службы.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Изюме и засняли последствия удара.

Реклама

Удар по Изюму

Число пострадавших в Изюме увеличилось до 16 человек. Российские оккупанты атаковали город около 09:00 несколькими управляемыми авиабомбами. В результате удара погиб один человек.

Атака РФ на Ізюм
Сгоревшая машина возле дома. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Среди пострадавших есть 11-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака РФ на Ізюм
Люди у подъезда. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В результате обстрела повреждены более 12 многоквартирных домов, более 20 частных домовладений и торговые объекты. В частности, один из ударов пришелся на пятиэтажное здание, где разрушены первый, второй и третий этажи. Также поврежден четырехэтажный жилой дом.

Читайте также:
Атака РФ на Ізюм
Разрушенный дом.Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Кроме того, в Изюме повреждены как минимум 14 частных домов, два магазина и шесть автомобилей. На месте продолжают ликвидировать последствия атаки, работают экстренные службы.

Атака РФ на Ізюм
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Обстрел Приморского

Российские войска также атаковали село Приморское Печенижской общины. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. В селе повреждены девять частных домов. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий удара.

Атака на Чугуев

Еще один удар российские войска нанесли с помощью беспилотника по Чугуеву. Там пострадали пять человек. Четыре женщины получили взрывные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина перенесла острую стрессовую реакцию — медики оказали ей помощь на месте.

В городе повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобиль. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по сельскохозяйственному предприятию в селе Аркадовка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, который уничтожил урожай подсолнечника и повредил зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове после ударов россиян повреждены 39 жилых домов в двух районах города. Наибольшие разрушения зафиксированы в Основянском районе, который оккупанты атаковали ночью 31 октября. В Новобаварском районе коммунальщики до сих пор устраняют последствия предыдущего обстрела. В домах выбиты окна и повреждены крыши.

Харьковская область обстрелы фото Изюм пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации