Разрушения в месте удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харьковской области возросло число пострадавших в результате российских атак. В Изюме после удара управляемыми авиабомбами пострадали 16 человек, среди них — 11-летний мальчик. Также под обстрелами оказались Приморское и Чугуев. Там, по предварительным данным, пострадали ещё семь человек. На местах работают экстренные службы.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Изюме и засняли последствия удара.

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Удар по Изюму

Число пострадавших в Изюме увеличилось до 16 человек. Российские оккупанты атаковали город около 09:00 несколькими управляемыми авиабомбами. В результате удара погиб один человек.

Сгоревшая машина возле дома. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Среди пострадавших есть 11-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Люди у подъезда. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В результате обстрела повреждены более 12 многоквартирных домов, более 20 частных домовладений и торговые объекты. В частности, один из ударов пришелся на пятиэтажное здание, где разрушены первый, второй и третий этажи. Также поврежден четырехэтажный жилой дом.

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Разрушенный дом.Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Кроме того, в Изюме повреждены как минимум 14 частных домов, два магазина и шесть автомобилей. На месте продолжают ликвидировать последствия атаки, работают экстренные службы.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Обстрел Приморского

Российские войска также атаковали село Приморское Печенижской общины. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. В селе повреждены девять частных домов. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий удара.

Атака на Чугуев

Еще один удар российские войска нанесли с помощью беспилотника по Чугуеву. Там пострадали пять человек. Четыре женщины получили взрывные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина перенесла острую стрессовую реакцию — медики оказали ей помощь на месте.

В городе повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобиль. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по сельскохозяйственному предприятию в селе Аркадовка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, который уничтожил урожай подсолнечника и повредил зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове после ударов россиян повреждены 39 жилых домов в двух районах города. Наибольшие разрушения зафиксированы в Основянском районе, который оккупанты атаковали ночью 31 октября. В Новобаварском районе коммунальщики до сих пор устраняют последствия предыдущего обстрела. В домах выбиты окна и повреждены крыши.