Руйнування на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

На Харківщині зросла кількість постраждалих унаслідок російських атак. В Ізюмі після удару керованими авіабомбами травмувалися 16 людей, серед них — 11-річний хлопчик. Також під обстрілами опинилися Приморське та Чугуїв. Там, за попередніми даними, постраждали ще семеро людей. На місцях працюють екстрені служби.

Журналісти Новини.LIVE побували в Ізюмі та зафільмували наслідки удару.

Реклама

Удар по Ізюму

Кількість постраждалих в Ізюмі збільшилася до 16 людей. Російські окупанти атакували місто близько 09:00 кількома керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинула одна людина.

Згоріле авто біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Серед постраждалих є 11-річний хлопчик. Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.

Люди біля під'їзду. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 12 багатоквартирних будинків, понад 20 приватних домоволодінь та об'єкти торгівлі. Зокрема, один з ударів припав на п'ятиповерхівку, де зруйновано перший, другий і третій поверхи. Також пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Читайте також:

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Крім того, в Ізюмі пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, два магазини та шість автомобілів. На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки, працюють екстрені служби.

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Обстріл Приморського

Російські війська також атакували село Приморське Печенізької громади. За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Їм надають медичну допомогу. У селі пошкоджено дев'ять приватних будинків. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків удару.

Атака на Чугуїв

Ще один удар російські війська завдали безпілотником по Чугуєву. Там постраждали п'ятеро людей. Четверо жінок отримали вибухові поранення. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес — медики надали їй допомогу на місці.

У місті пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автомобіль. Ліквідація наслідків атаки триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по сільськогосподарському підприємству в селі Аркадівка Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка знищила врожай соняшнику та пошкодила зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові після ударів росіян пошкоджено 39 житлових будинків у двох районах міста. Найбільше руйнувань зафіксували в Основ'янському районі, який окупанти атакували вночі 31 жовтня. У Новобаварському районі комунальники досі усувають наслідки попереднього обстрілу. У будинках вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.