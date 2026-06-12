На Харьковщине враг изменил тактику штурмов: новый план

Военные на фронте. Иллюстративное фото: 3-й армейский корпус

Российские оккупанты изменили тактику летнего наступления на Харьковском направлении из-за серьезных проблем с логистикой. Вместо масштабных штурмов с привлечением большого количества бронетехники, враг пытается незаметно проникать через лесополосы небольшими группами. Сейчас на этом участке фронта фиксируются лишь единичные передвижения машин, однако захватчики поддерживают высокую интенсивность ударов беспилотниками.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-сержант 3 ОШБр, позывной "Ватра".

Планы оккупантов изменились

Россияне больше не могут действовать так, как зимой, когда они сразу шли на штурм украинских позиций. Сейчас у них другая тактика, напоминающая выживание.

"Сейчас они затягивают время и сидят тихонько в какой-нибудь норе, в разваленном подвале, на связи и ждут", — описывает ситуацию пресс-сержант с позывным "Ватра".

Военный добавляет, что украинские бойцы находят такие скрытые группы с помощью радиопеленга или в моменты, когда врагу пытаются сбросить с беспилотника воду или еду. После обнаружения оккупантов сразу уничтожают.

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Тяжелая техника исчезла

На многих участках фронта наблюдается четкая тенденция к сокращению использования тяжелой бронетехники. Массированные штурмы остались в прошлом.

"Последнее массированное крупное наступление россиян в зоне ответственности... было еще в марте. Тогда они выкатили более 70 единиц техники", — рассказал "Ватра".

С тех пор, по словам бойца 3 ОШБр, масштабных бронетанковых атак враг не проводит. Сейчас зафиксированы лишь единичные передвижения машин, поскольку защитники Украины системно разбили логистические пути противника.

Угроза с неба

В отличие от южных направлений, где у россиян начались проблемы с топливом для беспилотников, в Харьковской области интенсивность ударов пока не уменьшается из-за близости к российской границе. Враг начал чаще использовать дешевые самолеты-снаряды "Молния-2".

"Если еще полгода назад это было основное средство для того, чтобы работать по логистике, по жирным целям... то сейчас у врага стало больше "Молний-2", — отмечает военный.

Он объясняет, что теперь оккупанты могут позволить себе тратить эти беспилотники даже на отдельных пехотинцев, которые выходят из позиций или находятся в движении. Однако украинские силы активно работают на опережение и уничтожают логистику врага вглубь до 200 километров.

Охота на матки

Широко разрекламированные «дроны-матки», способные нести на себе более мелкие FPV-камикадзе, работают не на самой линии соприкосновения, а в глубоком тылу — на расстоянии более 20 километров от фронта. Россияне пытаются атаковать ими гражданские и рокадные трассы.

"На данный момент использование дрономаток с полубомбами, которые они сбрасывают, в принципе, можно сказать, это единичные случаи", — успокаивает "Ватра".

Для противодействия этой угрозе украинские военные ежемесячно увеличивают количество зенитных расчетов и улучшают радиолокацию. Созданная экосистема позволяет видеть вражеские объекты в небе в реальном времени. Если радар фиксирует потенциальную "дрономатку", она получает наивысший приоритет, и для ее ликвидации сразу вылетает украинский зенитный дрон.

Как сообщали Новини.LIVE, ситуация на Купянском направлении остается одной из самых напряженных на фронте. Российские войска не отказываются от попыток продвинуться к городу и перерезать украинскую логистику. В то же время все большую угрозу представляют не штурмовые группы, а большое количество вражеских беспилотников. Противник продолжает атаковать, несмотря на значительные потери в технике и живой силе.

Также Новини.LIVE писали, что на приграничных участках Харьковщины фиксируется активность небольших вражеских групп, действующих без четкой координации. Из-за проблем со связью и нестабильного управления они часто ориентируются по телефонам и картам. Это приводит к потере маршрута и длительному блужданию по местности. Украинские силы контролируют такие передвижения и реагируют в режиме постоянного наблюдения.