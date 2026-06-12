На Харківщині ворог змінив тактику штурмів: новий план

Військові на фронті. Фото ілюстративне: 3 армійський корпус

Російські окупанти змінили тактику літнього наступу на Харківському напрямку через серйозні проблеми з логістикою. Замість масштабних штурмів із залученням великої кількості бронетехніки, ворог намагається непомітно просочуватися через лісосмуги малими групами. Наразі на цій ділянці фронту фіксуються лише поодинокі пересування машин, проте загарбники тримають високу інтенсивність ударів безпілотниками.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів прес-сержант 3 ОШБр, позивний "Ватра".

Плани окупантів змінено

Росіяни більше не можуть діяти так, як взимку, коли вони одразу йшли на штурм українських позицій. Зараз у них інша тактика, яка нагадує виживання.

"Зараз вони затягуються і сидять тихенько в якійсь нірці, в підвальчику розваленому, на рації і чекають", — описує ситуацію прес-сержант з позивним "Ватра".

Військовий додає, що українські бійці знаходять такі приховані групи за допомогою радіопеленгу або в моменти, коли ворогу намагаються скинути з безпілотника воду чи їжу. Після виявлення окупантів одразу знищують.

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Важка техніка зникла

На багатьох ділянках фронту спостерігається чітка тенденція до зменшення використання важкої бронетехніки. Масовані штурми залишилися в минулому.

"Крайній масований великий наступ росіян в смузі відповідальності... був ще в березні. Тоді вони викатили понад 70 одиниць техніки", — розповів "Ватра".

З того часу, за словами бійця 3 ОШБр, масштабних бронетанкових атак ворог не проводить. Наразі зафіксовано лише поодинокі пересування машин, оскільки захисники України системно розбили логістичні шляхи противника.

Загроза з неба

На відміну від південних напрямків, де у росіян почалися проблеми з пальним для безпілотників, на Харківщині інтенсивність ударів поки що не зменшується через близькість до російського кордону. Ворог почав частіше використовувати дешеві літаки-снаряди "Молнія-2".

"Якщо ще півроку назад це був основний засіб для того, щоб працювати по логістиці, по жирних цілях... то зараз ворога стало більше Молнії-2", — зазначає військовий.

Він пояснює, що тепер окупанти можуть дозволити собі витрачати ці безпілотники навіть на окремих піхотинців, які виходять з позицій чи перебувають у русі. Проте українські сили активно працюють на випередження та нищать логістику ворога вглиб до 200 кілометрів.

Полювання на матки

Широко розпіарені "дрони-матки", які здатні нести на собі менші FPV-камікадзе, працюють не на самій лінії зіткнення, а в глибокому тилу — на відстані понад 20 кілометрів від фронту. Росіяни намагаються атакувати ними цивільні та рокадні траси.

"На цей момент використання дрономаток з впіві, які вони скидають, в принципі, можна сказати, це одиночні випадки", — заспокоює "Ватра".

Для протидії цій загрозі українські військові щомісяця збільшують кількість зенітних розрахунків та покращують радіолокацію. Створена екосистема дозволяє бачити ворожі об'єкти в небі в реальному часі. Якщо радар фіксує потенційну "дрономатку", вона отримує найвищий пріоритет, і для її ліквідації одразу вилітає український зенітний дрон.

Як повідомляли Новини.LIVE, ситуація на Куп’янському напрямку залишається однією з найнапруженіших на фронті. Російські війська не відмовляються від спроб просунутися до міста та перерізати українську логістику. Водночас дедалі більшу загрозу становлять не штурмові групи, а велика кількість ворожих безпілотників. Противник продовжує атакувати, попри значні втрати в техніці та живій силі.

Також Новини.LIVE писали, що на прикордонних ділянках Харківщини фіксують активність малих ворожих груп, які діють без чіткої координації. Через проблеми зі зв’язком і нестабільне управління вони часто орієнтуються за телефонами та картами. Це призводить до втрати маршруту та тривалого блукання на місцевості. Українські сили контролюють такі пересування і реагують у режимі постійного спостереження.