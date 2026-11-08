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Главная Харьков На Харьковщине ВСУ отразили восемь атак россиян: где велись бои

На Харьковщине ВСУ отразили восемь атак россиян: где велись бои

Ua ru
8 ноября 2026 14:17
Бои на Харьковщине: ВСУ отразили восемь атак россиян за сутки facebook/GeneralStaff.ua
Военные ВСУ во время выполнения задания. Фото иллюстративное: facebook/GeneralStaff.ua

В Харьковской области россияне продолжают пытаться прорвать украинскую оборону. Наибольшую активность оккупанты проявляли на Южно-Слобожанском направлении, где украинские военные отразили восемь атак. В то же время на Купянском направлении россияне не проводили штурмов. Боевые столкновения также происходили на соседнем Лиманском направлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Бои в Харьковской области

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз пытались атаковать украинские позиции. Военные отразили все эти штурмы. Оккупанты наступали в направлении Казачьей Лопани, Радьковки и Охримовки. Также бои велись вблизи Волчанска, Цегельного и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении в течение отчетного периода россияне не проводили штурмовых действий.

Как россияне пытаются продвинуться

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов на днях рассказал, что россияне продолжают искать слабые места в украинской обороне. Вместо крупных штурмовых групп они пытаются проникать на позиции небольшими подразделениями, иногда по одному или по двое-трое военных. Оккупанты пытаются обходить украинские позиции, скрываться в лесополосах и подвалах и накапливать силы для дальнейших атак. По словам Виктора Трегубова, использование крупных групп и бронетехники затрудняют украинские беспилотники.

"Враг пытается оказывать давление вдоль границы, пытается проникнуть вдоль линии разграничения. Пока что это не очень удачно получается", — рассказал Виктор Трегубов.

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Он также сообщил об активности россиян вблизи Казачьей Лопани, где оккупантам удалось несколько сдвинуть украинские позиции. На Купянском направлении россияне искали новые пути к городу, в частности пытались продвигаться в сторону Радьковки с северо-запада.

Новини.LIVE писали, что россияне усилили атаки на приграничных районах Харьковской области и пытаются захватить новые территории. По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, именно в этом регионе оккупанты проводят больше всего атак среди трех северных приграничных областей. Они задействуют пехоту, вооружение и военную технику.

Также Новини.LIVE сообщали о продвижении украинских военных вблизи Боровой в Харьковской области. По данным Института изучения войны, Силы обороны заняли новые позиции к югу от Зеленого Гая. Это подтвердили геолокированные видеозаписи, обнародованные 30 октября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне захватили часть "серой зоны" между Грановым и Казачьей Лопанью. Оккупанты расширили контролируемую территорию по бокам уже занятого участка. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, продвинуться вглубь в направлении Казачьей Лопани россиянам не удалось. Такое продвижение создало определенные трудности для украинских военных, но не стало глубоким прорывом обороны.

Харьковская область Новости Харькова атака бой наступление
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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