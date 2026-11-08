Військові ЗСУ під час завдання. Фото ілюстративне: facebook/GeneralStaff.ua

На Харківщині росіяни продовжують намагатися прорвати українську оборону. Найбільшу активність окупанти проявляли на Південно-Слобожанському напрямку, де українські військові відбили вісім атак. Водночас на Куп'янському напрямку росіяни не проводили штурмів. Бойові зіткнення також відбувалися на сусідньому Лиманському напрямку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Бої на Харківщині

За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів намагалися атакувати українські позиції. Військові відбили всі ці штурми. Окупанти наступали в напрямку Козачої Лопані, Радьківки та Охрімівки. Також бої точилися поблизу Вовчанська, Цегельного та Вовчанських Хуторів. На Куп'янському напрямку протягом звітного періоду росіяни не проводили штурмових дій.

Як росіяни намагаються просунутися

Раніше речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов днями розповів, що росіяни продовжують шукати слабкі місця в українській обороні. Замість великих штурмових груп вони намагаються проникати на позиції невеликими підрозділами, іноді по одному або двоє-троє військових. Окупанти пробують обходити українські позиції, ховатися в лісосмугах і підвалах та накопичувати сили для подальших атак. За словами Віктора Трегубова, використання великих груп і бронетехніки ускладнюють українські безпілотники.

"Ворог намагається тиснути вздовж кордону, намагається інфільтруватися вздовж лінії розмежування. Не дуже вдало це стається наразі", — розповів Віктор Трегубов.

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Він також повідомив про активність росіян поблизу Козачої Лопані, де окупантам вдалося дещо посунути українські позиції. На Куп'янському напрямку росіяни шукали нові шляхи до міста, зокрема намагалися просуватися в бік Радьківки з північного заходу.

Новини.LIVE писали, що росіяни посилили атаки на прикордонні Харківщини та намагаються захопити нові території. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, саме в цьому регіоні окупанти проводять найбільше атак серед трьох північних прикордонних областей. Вони застосовують піхоту, озброєння та військову техніку.

Також Новини.LIVE повідомляли про просування українських військових поблизу Борової на Харківщині. За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зайняли нові позиції на південь від Зеленого Гаю. Це підтвердили геолоковані відеозаписи, оприлюднені 30 жовтня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що росіяни захопили частину сірої зони між Грановим і Козачою Лопанню. Окупанти розширили контрольовану територію з боків уже зайнятої ділянки. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, заглибитися в напрямку Козачої Лопані росіянам не вдалося. Таке просування створило певні труднощі для українських військових, але не стало глибоким проривом оборони.