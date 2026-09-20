Число россиян в Купянске сокращается: ситуация на Харьковщине

На Харьковщине ВСУ перекрывают россиянам пути к Купянску
В северных районах Купянска в Харьковской области постепенно сокращается число российских военных. Силы обороны перерезают россиянам пути снабжения, из-за чего им сложнее перебрасывать личный состав в город. При этом ситуация на разных берегах Оскола существенно различается.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире телемарафона "Ми — Україна".
Что происходит в Купянске
По словам Виктора Трегубова, вблизи Двуречной российские войска всё сильнее прижимаются к самому населенному пункту и реке Оскол. Украинские военные продолжают наносить удары по позициям противника, а его логистика на этом участке затруднена. Это влияет и на ситуацию непосредственно в Купянске. Силы обороны перекрывают логистические маршруты, по которым россияне пытаются перебрасывать в город новых военных. Из-за этого возможностей для инфильтрации становится меньше.
"Меньше людей имеет возможность как-то проникать сюда. Соответственно, количество россиян там постепенно уменьшается. Они присутствуют в северных районах, но их становится все меньше и меньше", — сказал Виктор Трегубов.
На левом берегу ситуация сложнее
Иная ситуация складывается на левом берегу Оскола, в частности вблизи Купянска-Вузлового. Там российские войска наступают на украинский плацдарм и активно применяют беспилотники, из-за чего усложняется логистика Сил обороны.
"Там, конечно, сложнее, потому что именно там россияне наступают на наш плацдарм. Наш плацдарм, соответственно, находится под ударами российских дронов. Наша логистика, соответственно, затруднена, поэтому там приходится держаться", — пояснил Виктор Трегубов.
По его словам, географическое положение на этом участке сейчас не в пользу украинских военных. Однако Силы обороны учитывают эти условия при ведении боевых действий.
Что происходит в Волчанске
Виктор Трегубов также рассказал о состоянии населенных пунктов Харьковской области, где уже длительное время идут бои. По его словам, степень разрушений различается в зависимости от интенсивности и продолжительности боевых действий. В небольших селах к северу от Купянска часть зданий еще сохранилась. Совсем другая ситуация в Волчанске. Боевые действия там продолжаются уже долгое время, поэтому город значительно разрушен.
"Если мы говорим, например, о небольших селах к северу от Купянска, там не все разрушено. А если мы говорим, например, о Волчанске, там просто щебень", — отметил Виктор Трегубов.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Виктор Трегубов рассказывал, что российские войска продолжают искать возможности для продвижения в Харьковской области. В частности, возле Купянска противник пытался создать новое присутствие, в то время как украинские военные сокращали его плацдарм. Наибольшая активность россиян тогда наблюдалась на Южно-Слобожанском направлении.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжаются тяжелые бои сразу на нескольких направлениях. Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что речь идет, в частности, о Харьковском, Волчанском и Купянском направлениях. Общая протяженность линии фронта в области превышает 300 километров, а активные боевые действия продолжаются и на севере региона.