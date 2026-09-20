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Главная Харьков На Харьковщине ВСУ перекрывают россиянам пути к Купянску

На Харьковщине ВСУ перекрывают россиянам пути к Купянску

Ua ru
20 сентября 2026 14:37
Число россиян в Купянске сокращается: ситуация на Харьковщине
Украинский военнослужащий настраивает антенное оборудование для связи в полевых условиях. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

В северных районах Купянска в Харьковской области постепенно сокращается число российских военных. Силы обороны перерезают россиянам пути снабжения, из-за чего им сложнее перебрасывать личный состав в город. При этом ситуация на разных берегах Оскола существенно различается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире телемарафона "Ми — Україна".

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Что происходит в Купянске

По словам Виктора Трегубова, вблизи Двуречной российские войска всё сильнее прижимаются к самому населенному пункту и реке Оскол. Украинские военные продолжают наносить удары по позициям противника, а его логистика на этом участке затруднена. Это влияет и на ситуацию непосредственно в Купянске. Силы обороны перекрывают логистические маршруты, по которым россияне пытаются перебрасывать в город новых военных. Из-за этого возможностей для инфильтрации становится меньше.

"Меньше людей имеет возможность как-то проникать сюда. Соответственно, количество россиян там постепенно уменьшается. Они присутствуют в северных районах, но их становится все меньше и меньше", — сказал Виктор Трегубов.

На левом берегу ситуация сложнее

Иная ситуация складывается на левом берегу Оскола, в частности вблизи Купянска-Вузлового. Там российские войска наступают на украинский плацдарм и активно применяют беспилотники, из-за чего усложняется логистика Сил обороны.

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"Там, конечно, сложнее, потому что именно там россияне наступают на наш плацдарм. Наш плацдарм, соответственно, находится под ударами российских дронов. Наша логистика, соответственно, затруднена, поэтому там приходится держаться", — пояснил Виктор Трегубов.

По его словам, географическое положение на этом участке сейчас не в пользу украинских военных. Однако Силы обороны учитывают эти условия при ведении боевых действий.

Что происходит в Волчанске

Виктор Трегубов также рассказал о состоянии населенных пунктов Харьковской области, где уже длительное время идут бои. По его словам, степень разрушений различается в зависимости от интенсивности и продолжительности боевых действий. В небольших селах к северу от Купянска часть зданий еще сохранилась. Совсем другая ситуация в Волчанске. Боевые действия там продолжаются уже долгое время, поэтому город значительно разрушен.

"Если мы говорим, например, о небольших селах к северу от Купянска, там не все разрушено. А если мы говорим, например, о Волчанске, там просто щебень", — отметил Виктор Трегубов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Виктор Трегубов рассказывал, что российские войска продолжают искать возможности для продвижения в Харьковской области. В частности, возле Купянска противник пытался создать новое присутствие, в то время как украинские военные сокращали его плацдарм. Наибольшая активность россиян тогда наблюдалась на Южно-Слобожанском направлении.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжаются тяжелые бои сразу на нескольких направлениях. Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что речь идет, в частности, о Харьковском, Волчанском и Купянском направлениях. Общая протяженность линии фронта в области превышает 300 километров, а активные боевые действия продолжаются и на севере региона.

россияне Харьковская область Новости Харькова Купянск фронт
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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