Росіян у Куп'янську стає менше: ситуація на Харківщині

Український військовий налаштовує антенне обладнання для зв’язку в польових умовах. Фото: 41-ша окрема механізована бригада

У північних районах Куп'янська на Харківщині поступово зменшується кількість російських військових. Сили оборони перерізають логістику росіянам, через що їм складніше перекидати особовий склад до міста. Ситуація на різних берегах Осколу при цьому суттєво відрізняється.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова в етері телемарафону "Ми — Україна".

Реклама

Що відбувається у Куп'янську

За словами Віктора Трегубова, поблизу Дворічної російські війська дедалі більше притискають до самого населеного пункту та річки Оскіл. Українські військові продовжують бити по позиціях противника, а його логістика на цій ділянці ускладнена. Це впливає і на ситуацію безпосередньо в Куп'янську. Сили оборони перекривають логістичні маршрути, якими росіяни намагаються перекидати до міста нових військових. Через це можливостей для інфільтрації стає менше.

"Менше людей має змогу якось сюди просочуватися. Відповідно, кількість росіян там поступово зменшується. Вони присутні в північних районах, але їх все менше і менше", — сказав Віктор Трегубов.

На лівому березі ситуація складніша

Інша ситуація складається на лівому березі Осколу, зокрема поблизу Куп'янська-Вузлового. Там російські війська наступають на український плацдарм та активно застосовують безпілотники, через що ускладнюється вже логістика Сил оборони.

Читайте також:

"Там, звісно, складніше, бо там якраз росіяни наступають на наш плацдарм. Наш плацдарм, відповідно, перебуває під ударами російських дронів. Наша логістика, відповідно, ускладнена, тому там доводиться триматися", — пояснив Віктор Трегубов.

За його словами, географічне розташування на цій ділянці зараз не на користь українських військових. Однак Сили оборони враховують ці умови під час ведення бойових дій.

Що відбувається у Вовчанську

Віктор Трегубов також розповів про стан населених пунктів Харківщини, де тривалий час точаться бої. За його словами, рівень руйнувань відрізняється залежно від інтенсивності та тривалості бойових дій. У невеликих селах на північ від Куп'янська частина будівель ще збереглася. Зовсім інша ситуація у Вовчанську. Бойові дії там тривають уже тривалий час, тому місто значно зруйновано.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про малі села на північ від Куп'янська, там не все зруйновано. А якщо ми говоримо про, наприклад, Вовчанськ, там просто щебінь", — зазначив Віктор Трегубов.

Раніше Новини.LIVE писали, що Віктор Трегубов розповідав, що російські війська продовжують шукати можливості для просування на Харківщині. Зокрема, біля Куп'янська противник намагався створити нову присутність, тоді як українські військові скорочували його плацдарм. Найбільша активність росіян тоді зберігалася на Південно-Слобожанському напрямку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині важкі бої тривають одразу на кількох напрямках. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що йдеться, зокрема, про Харківський, Вовчанський та Куп'янський напрямки. Загальна протяжність лінії фронту в області перевищує 300 кілометрів, а активні бойові дії тривають і на півночі регіону.