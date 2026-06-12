на Харьковщине ВСУ устроили россиянам засаду: задействованы дроны

Военный с дроном. Фото иллюстративное: Генштаб

Украинские защитники заставили российские войска сократить количество штурмов на горячих участках фронта. За последние сутки интенсивность вражеских атак заметно снизилась, а основной удар вновь пришелся на окрестности Лимана. Наши бойцы не только держат оборону, но и активно уничтожают технику и живую силу противника еще на подступах к позициям. Благодаря эффективной работе беспилотников врагу больше не помогает даже густая летняя растительность.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Ситуационная пауза

Уменьшение количества штурмов не означает, что враг отказался от своих планов. По словам военных, такое поведение является ситуативным, ведь на фронте регулярно происходят кратковременные передышки на отдельных участках. Сейчас самая тяжелая ситуация фиксируется вокруг Лимана, а также вблизи Купянска и Волчанска.

"Были определенные российские атаки, 14 атак в сутки, это немного, у нас обычно больше 20. Основное давление снова пришлось на окрестности Лимана", — отметил Виктор Трегубов.

К северу от Лимана захватчики терпят неудачи и теряют ранее захваченные позиции. Наши бойцы смогли сократить зону контроля россиян в буферных зонах, где оккупанты пытались закрепиться.

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Даже густая летняя зелень больше не помогает оккупантам скрываться от украинских защитников. На передовой работает огромное количество беспилотников, которые круглосуточно фиксируют любые перемещения вражеской пехоты и техники.

"Два особенно важных БПЛА сейчас настолько активно присутствуют, что зеленка стала меньше помогать, чем раньше", — пояснил Виктор Трегубов.

Благодаря плотному авианадзору украинские бойцы замечают российские подразделения еще на этапе выдвижения, что позволяет вовремя реагировать на угрозы.

Удары по тылу

Украинская армия активно уничтожает резервы оккупантов на дальних подступах к линии соприкосновения. Мобильные подразделения и дальнобойная артиллерия эффективно работают по местам скопления живой силы врага на временно оккупированных территориях.

"Очень много россиян начали гибнуть еще до того, как они подъезжают даже к той зоне... Ну, а также наносятся удары и по штабам, и по командным пунктам, и это прямо приятно", — подытожил Виктор Трегубов.

Такая системная ликвидация командных пунктов и центров принятия решений существенно дезорганизует российские войска и срывает их планы по масштабным наступлениям.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты изменили тактику летнего наступления на Харьковском направлении из-за серьезных проблем с логистикой. Вместо масштабных штурмов с привлечением большого количества бронетехники, враг пытается незаметно проникать через лесополосы небольшими группами. Сейчас на этом участке фронта фиксируются лишь единичные передвижения машин, однако захватчики поддерживают высокую интенсивность ударов беспилотниками.

Также Новини.LIVE писали, что на приграничных участках Харьковщины фиксируется активность небольших вражеских групп, действующих без четкой координации. Из-за проблем со связью и нестабильного управления они часто ориентируются по телефонам и картам. Это приводит к потере маршрута и длительному блужданию по местности. Украинские силы контролируют такие передвижения и реагируют в режиме постоянного наблюдения.