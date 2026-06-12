На Харківщині ЗСУ влаштували росіянам пастку: працюють дрони

Військовий з дроном. Фото ілюстративне: Генштаб

Українські захисники змусили російські війська зменшити кількість штурмів на гарячих напрямках фронту. За останню добу інтенсивність ворожих атак помітно впала, а основний удар знову припав на околиці Лиману. Наші бійці не лише тримають оборону, а й активно випалюють техніку та живу силу противника ще на підступах до позицій. Завдяки ефективній роботі безпілотників ворогу більше не допомагає навіть густа літня рослинність.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Ситуаційна пауза

Зменшення кількості штурмів не означає, що ворог відмовився від своїх планів. За словами військових, така поведінка є ситуативною, адже на фронті регулярно стаються короткочасні перепочинки на окремих ділянках. Наразі найважча ситуація фіксується навколо Лиману, а також поблизу Куп'янська та Вовчанська.

"Були певні російські атаки, 14 атак на добу, це небагато, у нас зазвичай більше 20. Основний тиск знов припав на околиці Лиману", — зазначив Віктор Трегубов.

На північ від Лиману загарбники зазнають невдач і втрачають раніше захоплені позиції. Наші бійці змогли зменшити зону контролю росіян у буферних зонах, де окупанти намагалися закріпитися.

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Полювання з неба

Навіть густа літня зелень більше не допомагає окупантам ховатися від українських захисників. На передовій працює величезна кількість безпілотників, які цілодобово фіксують будь-які переміщення ворожої піхоти та техніки.

"Два особливо важливі БПЛА зараз аж таки настільки активно присутні, що Зеленка почала менше виручати, ніж до цього", — пояснив Віктор Трегубов.

Завдяки щільному авіанагляду українські бійці помічають російські підрозділи ще на етапі висування, що дозволяє вчасно реагувати на загрози.

Удари по тилу

Українська армія активно знищує резерви окупантів на далеких підступах до лінії зіткнення. Мобільні підрозділи та далекобійна артилерія ефективно відпрацьовують по місцях скупчення живої сили ворога на тимчасово окупованих територіях.

"Дуже багато росіян почали помирати взагалі до того, як вони під'їжджають навіть до тої зони... Ну, а також наносяться удари і по штабах, і по командних комітах, і це прямо приємно", — підсумував Віктор Трегубов.

Така системна ліквідація командних пунктів та центрів ухвалення рішень суттєво дезорганізує російські війська та зриває їхні плани щодо масштабних наступів.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти змінили тактику літнього наступу на Харківському напрямку через серйозні проблеми з логістикою. Замість масштабних штурмів із залученням великої кількості бронетехніки, ворог намагається непомітно просочуватися через лісосмуги малими групами. Наразі на цій ділянці фронту фіксуються лише поодинокі пересування машин, проте загарбники тримають високу інтенсивність ударів безпілотниками.

Також Новини.LIVE писали, що на прикордонних ділянках Харківщини фіксують активність малих ворожих груп, які діють без чіткої координації. Через проблеми зі зв’язком і нестабільне управління вони часто орієнтуються за телефонами та картами. Це призводить до втрати маршруту та тривалого блукання на місцевості. Українські сили контролюють такі пересування і реагують у режимі постійного спостереження.