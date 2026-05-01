Главная Харьков На Харьковщине задержали экс-полицейского: работал на оккупантов

На Харьковщине задержали экс-полицейского: работал на оккупантов

Дата публикации 1 мая 2026 15:17
Предатель в камере. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине задержали бывшего полицейского за коллаборационизм. Во время захвата Изюма он работал в псевдополиции РФ. Мужчина выполнял задания оккупационных властей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

Летом 2022 года, когда Изюм находился под оккупацией российских войск, 43-летний местный житель добровольно согласился сотрудничать с врагом. В прошлом он работал в полиции, а на момент событий был помощником бурильщика на государственном предприятии. Сначала оккупационная власть назначила его "оперуполномоченным" в незаконно созданном подразделении. Мужчина принимал заявления от местных жителей, опрашивал свидетелей и выезжал на места событий вместе с псевдоследственной группой.

Впоследствии он получил "повышение" и стал "старшим оперуполномоченным" в подразделении экономической безопасности оккупационной полиции. Ему выдали служебное удостоверение, а ежемесячно он получал около 60 тысяч российских рублей.

Задержание и суд

После деоккупации города в сентябре 2022 года мужчину задержали украинские правоохранители. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что не соглашался на работу в оккупационных органах и не выполнял никаких обязанностей.

Как наказали

Впрочем, суд исследовал доказательства, предоставленные стороной обвинения, и признал их убедительными. Мужчину признали виновным в коллаборационистской деятельности. Ему назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденному запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение 12 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, прокуратура начала расследование относительно расстрела российскими оккупантами четырех украинских военнопленных в Харьковской области. Очередное военное преступление захватчиков произошло возле населенного пункта Ветеринарное 11 апреля. Враг в очередной раз нарушил нормы международного гуманитарного права.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье вечером, 26 апреля, произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
