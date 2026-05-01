На Харківщині затримали експоліцейського: працював на окупантів

Зрадник у камері. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині затримали колишнього поліцейського за колабораціонізм. Під час захоплення Ізюма він працював у псевдополіції РФ. Чоловік виконував завдання окупаційної влади.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Влітку 2022 року, коли Ізюм перебував під окупацією російських військ, 43-річний місцевий житель добровільно погодився співпрацювати з ворогом. У минулому він працював у поліції, а на момент подій був помічником бурильника на державному підприємстві. Спочатку окупаційна влада призначила його "оперуповноваженим" у незаконно створеному підрозділі. Чоловік приймав заяви від місцевих мешканців, опитував свідків і виїжджав на місця подій разом із псевдослідчою групою.

Згодом він отримав "підвищення" і став "старшим оперуповноваженим" у підрозділі економічної безпеки окупаційної поліції. Йому видали службове посвідчення, а щомісяця він отримував близько 60 тисяч російських рублів.

Затримання та суд

Після деокупації міста у вересні 2022 року чоловіка затримали українські правоохоронці. На час розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У суді обвинувачений провину не визнав. Він стверджував, що не погоджувався на роботу в окупаційних органах і не виконував жодних обов’язків.

Читайте також:

Як покарали

Втім, суд дослідив докази, надані стороною обвинувачення, і визнав їх переконливими. Чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності. Йому призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженому заборонили обіймати посади в правоохоронних органах протягом 12 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, прокуратура розпочала розслідування щодо розстрілу російськими окупантами чотирьох українських військовополонених у Харківській області. Черговий воєнний злочин загарбників стався біля населеного пункту Ветеринарне 11 квітня. Ворог вкотре порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Також Новини.LIVE писади, що у Харкові у неділю ввечері, 26 квітня, стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.