Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині затримали експоліцейського: працював на окупантів

На Харківщині затримали експоліцейського: працював на окупантів

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 15:17
Зрадник у камері. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині затримали колишнього поліцейського за колабораціонізм. Під час захоплення Ізюма він працював у псевдополіції РФ. Чоловік виконував завдання окупаційної влади.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Влітку 2022 року, коли Ізюм перебував під окупацією російських військ, 43-річний місцевий житель добровільно погодився співпрацювати з ворогом. У минулому він працював у поліції, а на момент подій був помічником бурильника на державному підприємстві. Спочатку окупаційна влада призначила його "оперуповноваженим" у незаконно створеному підрозділі. Чоловік приймав заяви від місцевих мешканців, опитував свідків і виїжджав на місця подій разом із псевдослідчою групою.

Згодом він отримав "підвищення" і став "старшим оперуповноваженим" у підрозділі економічної безпеки окупаційної поліції. Йому видали службове посвідчення, а щомісяця він отримував близько 60 тисяч російських рублів.

Затримання та суд

Після деокупації міста у вересні 2022 року чоловіка затримали українські правоохоронці. На час розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У суді обвинувачений провину не визнав. Він стверджував, що не погоджувався на роботу в окупаційних органах і не виконував жодних обов’язків.

Читайте також:

Як покарали

Втім, суд дослідив докази, надані стороною обвинувачення, і визнав їх переконливими. Чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності. Йому призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженому заборонили обіймати посади в правоохоронних органах протягом 12 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, прокуратура розпочала розслідування щодо розстрілу російськими окупантами чотирьох українських військовополонених у Харківській області. Черговий воєнний злочин загарбників стався біля населеного пункту Ветеринарне 11 квітня. Ворог вкотре порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Також Новини.LIVE писади, що у Харкові у неділю ввечері, 26 квітня, стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.

Харківська область прокуратура держзрада
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації