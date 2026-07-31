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Главная Харьков На Харковщине задержали руководителя полиции: подробности дела

На Харковщине задержали руководителя полиции: подробности дела

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 13:33
Руководителя полиции Харьковской области задержали по подозрению
Иллюстративное фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харьковской области задержали одного из руководителей территориального подразделения полиции. Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Дело расследуют сотрудники ГБР совместно с СБУ. Ему может грозить тюремное заключение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

На Харківщині затримали поліцейського
Заявление полиции по делу. Фото: скриншот из Facebook

Задержание чиновника

30 июля сотрудники Главного следственного управления ГБР совместно с сотрудниками СБУ задержали одного из руководителей территориального подразделения полиции Харьковской области. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Что грозит

Полицейскому сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за злоупотребление влиянием. В частности, речь идет о получении неправомерной выгоды за влияние на решение уполномоченного лица, если это сопряжено с вымогательством такой выгоды.

По части 3 статьи 369-2 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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В Национальной полиции подчеркнули, что должность и специальное звание не освобождают правоохранителя от ответственности.

"Здесь нет неприкосновенных. Если имеются достаточные доказательства совершения уголовного правонарушения, каждый должен отвечать перед законом", — заявили в полиции.

Там также отметили, что будут содействовать органам досудебного расследования в полном и беспристрастном установлении обстоятельств дела.

Схема с ВЛК

Отметим, ранее подобный случай был раскрыт в Харькове. Представитель одного из районных ТЦК и СП, по данным полиции, вымогал 1000 долларов за содействие в прохождении военно-врачебной комиссии. За эти деньги он обещал помочь с оформлением направления, прохождением ВЛК и создать условия для оформления отсрочки от мобилизации.

Правоохранители зафиксировали факт получения денег и сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Суд поместил его под стражу, одновременно определив возможность внесения залога. По этой статье подозреваемому может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, "бронь" и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.

Также Новини.LIVE писали, что Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.

полиция Харьковская область задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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