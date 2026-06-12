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Главная Харьков На Харьковщине закрыли участок трассы между Балаклейкой и Кегичево

На Харьковщине закрыли участок трассы между Балаклейкой и Кегичево

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 15:56
На Харьковщине закрыли участок трассы между Балаклейкой и Кегичево
Автомобили на трассе. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харьковской области с сегодняшнего дня, 11 июня, временно перекрыто движение транспорта между Балаклейкой и Кегичево. Причиной стало аварийное состояние водопропускной трубы, которое может представлять опасность для водителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Об'їзд перекритої ділянки
Перекрытие дороги в Харьковской области. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Перекрытие трассы в Харьковской области

По информации полиции Харьковской области, временное ограничение вводится для всех транспортных средств на участке автодороги государственного значения Т-21-10 Шевченково — Балаклия — Первомайский — Кегичевка. Движение перекрыли на участке от км 89+160 до км 97+013.

Причиной стало аварийное повреждение водопропускной трубы, которое создает угрозу безопасности дорожного движения. Решение о закрытии участка приняла Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области после согласования с соответствующими контролирующими органами.

Как объехать перекрытый участок

Для водителей организован объезд по дорогам местного значения:

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  • С212220 «Подъезд к селу Кисели» — 2,2 км;
  • С212203 «Каменка — Кисели» — 7,3 км.

Правоохранители призывают водителей заранее планировать маршруты, обращать внимание на дорожные знаки и учитывать изменения в организации движения.

О дате возобновления движения на закрытом участке сообщат дополнительно.

Перекрытие кольцевой дороги в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE писали, что оккупанты начали обстреливать дронами транспорт, движущийся по кольцевой дороге, из-за этого в конце мая ее закрыли для проезда. Ограничение ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидроновых сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней.

Также Новини.LIVE сообщали, что с начала июня под ударами находится транспортное сообщение между Харьковом и Сумами. Для ударов россияне выбрали район Богодухова. Этот участок расположен примерно в 20 километрах от государственной границы с Россией.

ремонт дороги Новости Харькова
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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