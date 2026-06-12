На Харківщині закрили ділянку траси між Балаклією та Кегичівкою

Автівки на трасі. Фото ілюстративне: УНІАН

На Харківщині від сьогодні, 11 червня, тимчасово перекрили рух транспорту між Балаклією та Кегичівкою. Причиною став аварійний стан водопропускної труби, який може становити небезпеку для водіїв.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

Перекриття дороги на Харківщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Перекриття траси на Харківщині

За інформацією поліції Харківщини, тимчасове обмеження запроваджують для всіх транспортних засобів на ділянці автодороги державного значення Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка. Рух перекрили на відрізку від км 89+160 до км 97+013.

Причиною стало аварійне пошкодження водопропускної труби, яке створює загрозу безпеці дорожнього руху. Рішення про закриття ділянки ухвалила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області після погодження з відповідними контролюючими органами.

Як об'їхати перекриту ділянку

Для водіїв організували об'їзд дорогами місцевого значення:

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С212220 "Під'їзд до села Киселі" — 2,2 км;

С212203 "Кам'янка — Киселі" — 7,3 км.

Правоохоронці закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути, звертати увагу на дорожні знаки та враховувати зміни в організації руху.

Про дату відновлення руху на закритій ділянці повідомлять додатково.

Перекриття кільцевої дороги на Харківщині

Раніше Новини.LIVE писали, що окупанти почали бити дронами по транспорту, який рухається кільцевою дорогою, через це наприкінці травня її закрили для проїзду. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. На початку червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зараз трасу намагаються убезпечити за допомогою спеціальних антидронових сіток. Він повідомив, що на роботу піде до 10 днів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з початку червня під ударами знаходиться транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Для ударів росіяни обрали район Богодухова. Ця ділянка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону з Росією.