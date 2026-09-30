Мобильные АЗС в Харьковской области: план Б на случай дефицита

Уничтоженная АЗС. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

В Харьковской области рассматривают мобильные заправочные комплексы в качестве резервного варианта на случай возможных перебоев с топливом. С этой инициативой выступили операторы АЗС. В то же время власти области подчеркивают, что дефицита сейчас нет и его не прогнозируют. Вопрос дополнительно прорабатывается с правительством, чтобы при необходимости иметь готовый механизм.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Реклама

Дефицита топлива нет

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов пояснил, что речь идет именно о подготовке запасного сценария. По его словам, пока нет необходимости разворачивать мобильные заправки.

"Мы не говорим, что он сейчас есть, дефицита сейчас нет, мы его не прогнозируем ни при каких обстоятельствах. Однако мы всегда говорим о плане Б, у нас должен быть, в принципе, и соответствующий механизм", — отметил Синегубов.

По его словам, сами операторы автозаправочных станций обратились к областным властям с предложением использовать модульные мобильные комплексы. Для этого необходимо урегулировать вопрос лицензионных требований.

Читайте также:

Где могут работать мобильные АЗС

Такие комплексы планируют использовать только там, где нет непосредственной угрозы ударов FPV-дронов. Речь идет, в частности, о защищенных и относительно безопасных местах.

"Никто не повезет бензовоз в зону поражения FPV-дронов. Речь идет о тех местах, где безопасно, куда не дотягиваются FPV, чтобы обеспечить просто физическую заправку топливом", — сказал глава ОВА.

Синегубов добавил, что логистику и процесс продажи топлива по такой схеме ещё предстоит проработать. Областные власти уже обратились к правительству по поводу возможных изменений в лицензионных требованиях, чтобы операторы могли использовать мобильные комплексы в рамках действующих лицензий.

В то же время он подчеркнул, что говорить о массовом появлении таких заправок в Харьковской области пока рано.

"Что касается появления комплексов, мы должны предусмотреть такую возможность. Но пока что нет такой насущной необходимости в том, чтобы они у нас появлялись", — отметил Синегубов.

Атака на Харьков

В Киевском районе Харькова российский беспилотник "Молния" попал в парковку возле торгового центра. По данным мэра Игоря Терехова, в результате удара пострадал один человек. Мужчина получил ранение в ногу. В настоящее время последствия атаки уточняются.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 28 сентября российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Также дрон "Бандероль" попал в многоквартирный дом в Салтовском районе. Число пострадавших после атаки возросло до 25. Часть людей госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести. У остальных медики зафиксировали острую реакцию на стресс.