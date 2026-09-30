Мобільні АЗС на Харківщині: план Б на випадок дефіциту

Знищена АЗС. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

На Харківщині розглядають мобільні заправні комплекси як резервний варіант на випадок можливих перебоїв із пальним. Ініціативу запропонували оператори АЗС. Водночас влада області наголошує, що дефіциту зараз немає і його не прогнозують. Питання додатково опрацьовують з урядом, щоб за потреби мати готовий механізм.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Дефіциту пального немає

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, що йдеться саме про підготовку запасного сценарію. За його словами, наразі потреби розгортати мобільні заправки немає.

"Ми не говоримо, що він зараз є, дефіциту зараз немає, ми його не прогнозуємо за жодних обставин. Однак ми завжди говоримо про план Б, ми його маємо мати, в принципі, і відповідний механізм", — зазначив Синєгубов.

За його словами, самі оператори автозаправних станцій звернулися до обласної влади з пропозицією використовувати модульні мобільні комплекси. Для цього потрібно врегулювати питання ліцензійних вимог.

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Такі комплекси планують використовувати лише там, де немає безпосередньої загрози ударів FPV-дронів. Йдеться, зокрема, про захищені та відносно безпечні місця.

"Ніхто не повезе бензовоз до зони ураження FPV-дронів. Мова йде про те, де безпечно, там, де не дістають FPV, щоб забезпечити просто фізичний налив палива", — сказав начальник ОВА.

Синєгубов додав, що логістику та процес продажу пального за таким механізмом ще мають опрацювати. Обласна влада вже звернулася до уряду щодо можливих змін до ліцензійних вимог, щоб оператори могли використовувати мобільні комплекси в межах чинних ліцензій.

Водночас він наголосив, що говорити про масову появу таких заправок на Харківщині поки зарано.

"Поява комплексів, ми маємо передбачити таку можливість. Те, що вони будуть там з'являтися у нас, поки що наразі такої нагальної необхідності немає", — зазначив Синєгубов.

Атака на Харків

У Київському районі Харкова російський безпілотник "Молнія" влучив у парковку біля торгового центру. За даними мера Ігоря Терехова, внаслідок удару постраждала одна людина. Чоловік отримав поранення ноги. Наразі наслідки атаки уточнюють.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 28 вересня, російські війська завдали по Харкову трьох ударів. Дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Також дрон "Бандероль" влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Кількість постраждалих після атаки зросла до 25. Частину людей госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. В інших медики зафіксували гостру реакцію на стрес.