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Главная Харьков На Харьковщину идет непогода с грозами: прогноз на воскресенье

На Харьковщину идет непогода с грозами: прогноз на воскресенье

Ua ru
5 сентября 2026 18:42
Погода в Харькове 6 сентября: грозы, дожди и сильный ветер
Девушки бегут под дождем. Фото: УНИАН

В воскресенье, 6 сентября, погода в Харькове и области резко изменится. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра, а дневная температура не превысит +24 °C. Из-за непогоды в регионе объявлен I, желтый, уровень опасности. При этом в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Погода в Харькове 6 сентября

Завтра в Харькове будут идти дожди, а утром и днём ожидается гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако днем его порывы усилятся до 15–20 м/с.

Ночью температура в городе составит +13...+15 °C. Днем воздух прогреется лишь до +20...+22 °C.

Из-за грозы и сильного ветра синоптики объявили для Харькова I уровень опасности — желтый. Такие погодные условия считаются потенциально опасными для людей, инфраструктуры и окружающей среды.

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Утром и днём 6 сентября в Харькове и Харьковской области прогнозируются грозы. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

Грозы в Харьковской области 6 сентября

В Харьковской области воскресенье также будет облачным с прояснениями. Дожди пройдут по Харьковщине уже ночью, причем местами они будут значительными. Утром и днем прогнозируются грозы.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Днем по области ожидаются порывы до 15–20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 °C, днем — от +19 до +24 °C.

Попередження про сильний вітер на Харківщині 6 вересня
Днём 6 сентября в Харькове и области порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

Непогода продлится недолго. 7 сентября ночью существенных осадков уже не прогнозируется, а днём небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами. Станет ещё прохладнее — днём +16...+21 °C. 8 сентября осадков не ожидается, температура составит +17...+22 °C.

Пожарная опасность

Несмотря на прогнозируемые дожди и грозы, ситуация в лесах области остается опасной. С 6 по 8 сентября в Харьковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Карта пожежної небезпеки у Харківській області на 6 вересня
Чрезвычайная пожарная опасность 6 сентября прогнозируется в Харьковской области. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Великом Бурлуке, Слобожанском, Изюме и Лозовой. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Берестине.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируется создать интерактивное пространство «Город на линии» для чествования памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.

Харьковская область Новости Харькова дождь температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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