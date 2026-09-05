Погода у Харкові 6 вересня: грози, дощі та сильний вітер

Дівчата біжать під дощем. Фото: УНІАН

У неділю, 6 вересня, погода у Харкові та області різко зміниться. Синоптики прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру, а температура вдень не перевищить +24 °C. Через негоду в регіоні оголосили I, жовтий, рівень небезпечності. Водночас у більшості районів зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Погода у Харкові 6 вересня

Завтра у Харкові дощитиме, а вранці та вдень очікується гроза. Північно-західний вітер матиме швидкість 7–12 м/с, проте вдень його пориви посиляться до 15–20 м/с.

Уночі температура в місті становитиме +13...+15 °C. Удень повітря прогріється лише до +20...+22 °C.

Через грозу та сильний вітер синоптики оголосили для Харкова I рівень небезпечності — жовтий. Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними для людей, інфраструктури та довкілля.

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Вранці та вдень 6 вересня у Харкові та Харківській області прогнозують грози. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Грози на Харківщині 6 вересня

В Харківській області неділя також буде хмарною з проясненнями. Дощі пройдуть по Харківщині вже вночі, причому місцями вони будуть значними. Вранці та вдень прогнозують грози.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Удень по області очікуються пориви до 15–20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 °C, удень — від +19 до +24 °C.

Удень 6 вересня у Харкові та області пориви північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Негода затримається ненадовго. 7 вересня вночі істотних опадів уже не прогнозують, а вдень невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями. Стане ще прохолодніше — вдень +16...+21 °C. 8 вересня опадів не очікується, температура становитиме +17...+22 °C.

Пожежна небезпека

Попри прогнозовані дощі та грози, ситуація у лісах області залишається небезпечною. З 6 до 8 вересня на Харківщині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Надзвичайну пожежну небезпеку 6 вересня прогнозують на Харківщині. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Надзвичайна пожежна небезпека оголошена у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуку, Слобожанському, Ізюмі та Лозовій. Висока пожежна небезпека прогнозується у Берестині.

Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.