Женщина идет под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области в ближайшие дни погода будет пасмурной и прохладной. В регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, а местами возможен туман. Днем температура будет оставаться плюсовой, однако ночью местами опускаться ниже нуля. В конце прогнозируемого периода синоптики предупреждают об усилении ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 9 ноября

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 9 ноября, в Харькове будет облачно. Ночью и утром ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, а днём повысится до +5…+7 °C.

Погода в Харьковской области 9 ноября

В Харьковской области также будет преобладать облачная погода. Ночью и утром местами пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, днем — от +2 до +7 °C.

Погода в ближайшие дни

Во вторник, 10 ноября, в Харьковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не будет, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит 0…+5 °C, днем — +3…+8 °C.

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В среду, 11 ноября, небо снова затянут облака. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдет дождь. Ветер южный, 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с местами днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от −2 до +3 °C, а днем составит +3…+8 °C.

Новини.LIVE писали, что с началом холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.