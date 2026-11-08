Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині найближчими днями погода буде похмурою та прохолодною. У регіоні очікуються дощі з мокрим снігом, а подекуди можливий туман. Вдень температура залишатиметься плюсовою, проте вночі місцями опускатиметься нижче нуля. Наприкінці прогнозованого періоду синоптики попереджають про посилення вітру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 9 листопада

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 9 листопада, в Харкові буде хмарно. Вночі та вранці очікуються невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Удень істотних опадів не прогнозують. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 °C, а вдень підвищиться до +5…+7 °C.

Погода на Харківщині 9 листопада

У Харківській області також переважатиме хмарна погода. Вночі та вранці місцями пройдуть невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Удень суттєвих опадів не очікується. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 °C, вдень — від +2 до +7 °C.

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Погода найближчими днями

У вівторок, 10 листопада, на Харківщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не буде, проте вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 0…+5 °C, вдень — +3…+8 °C.

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У середу, 11 листопада, небо знову затягнуть хмари. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень пройде дощ. Вітер південний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с місцями вдень. Температура повітря вночі коливатиметься від −2 до +3 °C, а вдень становитиме +3…+8 °C.

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Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.