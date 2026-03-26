На Харьковщину идут дожди: синоптики дали прогноз на 27 марта

Мужчины прячутся под зонтиками от дождя. Фото: Новини.LIVE

Жителям Харькова и области стоит подготовить зонтики, поскольку синоптики прогнозируют дождливую погоду в течение всех суток 27 марта. Несмотря на это, температура воздуха в течение суток будет комфортной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харьковской области на 27 марта

Пятница, 27 марта, не порадует жителей Харьковской области солнечными лучами. Весь день небо будет затянуто облаками, а практически во всех уголках региона пройдут дожди.

Температурная карта Украины на 27 марта. Фото: скриншот Метеопост

Также будет умеренный северо-восточный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 7-12 м/с. Ночью по области ожидается +5...+10°C тепла, а днем воздух прогреется до +8...+13°C.

Температура в Харьковской области в пятницу, 27 марта. Фото: скриншот Укргидрометцентр

Погода в Харькове 27 марта

Харьков тоже окажется в зоне осадков. В городе 27 марта прогнозируют дождь, который будет идти в течение всех суток. Температура воздуха в ночное время опустится на отметках +6...+8°C тепла, тогда как днем пригреет до +9...+11°C.

Как сообщали Новини.LIVE в четверг, 26 марта, Россия атаковала дронами Харьков. Один из БпЛА врезался в землю и не взорвался, а другой взорвался возле жилых зданий. А днем ранее, в среду, 25 марта, российские войска массированно атаковали Харьков. Пострадало два района, есть раненые гражданские и большие разрушения.