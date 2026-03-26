На Харківщину йдуть дощі: синоптики дали прогноз на 27 березня
Жителям Харкова та області варто підготувати парасольки, оскільки синоптики прогнозують дощову погоду протягом усієї доби 27 березня. Попри це, температура повітря впродовж доби буде комфортною.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області на 27 березня
П'ятниця, 27 березня, не потішить жителів Харківської області сонячним промінням. Увесь день небо буде затягнуте хмарами, а практично в усіх куточках регіону пройдуть дощі.
Також буде помірний північно-східний вітер, швидкість якого коливатиметься в межах 7–12 м/с. Вночі по області очікується +5...+10°C тепла, а вдень повітря прогріється до +8...+13°C.
Погода в Харкові 27 березня
Харків теж опиниться в зоні опадів. У місті 27 березня прогнозують дощ, який йтиме протягом усієї доби. Температура повітря у нічний час опуститься на позначках +6...+8°C тепла, тоді як вдень пригріє до +9...+11°C.
Як повідомляли Новини.LIVE у четвер, 26 березня, Росія атакувала дронами Харків. Один з БпЛА врізався у землю та не вибухнув, а інший вибухнув біля житлових будівель. А днем раніше, у середу, 25 березня, російські війська масовано атакували Харків. Постраждало два райони, є поранені цивільні та великі руйнації.
