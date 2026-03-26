На Харківщину йдуть дощі: синоптики дали прогноз на 27 березня

Чоловіки ховаються під парасольками від дощу. Фото: Новини.LIVE

Жителям Харкова та області варто підготувати парасольки, оскільки синоптики прогнозують дощову погоду протягом усієї доби 27 березня. Попри це, температура повітря впродовж доби буде комфортною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди в Харківській області на 27 березня

П'ятниця, 27 березня, не потішить жителів Харківської області сонячним промінням. Увесь день небо буде затягнуте хмарами, а практично в усіх куточках регіону пройдуть дощі.

Температурна карта України на 27 березня. Фото: скриншот Метеопост

Також буде помірний північно-східний вітер, швидкість якого коливатиметься в межах 7–12 м/с. Вночі по області очікується +5...+10°C тепла, а вдень повітря прогріється до +8...+13°C.

Температура у Харківській області в п'ятницю, 27 березня. Фото: скриншот Укргідрометцентр

Погода в Харкові 27 березня

Харків теж опиниться в зоні опадів. У місті 27 березня прогнозують дощ, який йтиме протягом усієї доби. Температура повітря у нічний час опуститься на позначках +6...+8°C тепла, тоді як вдень пригріє до +9...+11°C.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE у четвер, 26 березня, Росія атакувала дронами Харків. Один з БпЛА врізався у землю та не вибухнув, а інший вибухнув біля житлових будівель. А днем раніше, у середу, 25 березня, російські війська масовано атакували Харків. Постраждало два райони, є поранені цивільні та великі руйнації.