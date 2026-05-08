На Харьковщину идут грозы: прогноз погоды на 9 мая

Люди гуляют в Харькове.

Харьковская область продолжает находиться во власти тепла, однако ситуация начинает меняться. Синоптики предупреждают о грозах. Несмотря на ожидаемые осадки, в регионе сохраняется серьезная угроза возникновения лесных пожаров.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 9 мая

В четверг, 9 мая, жителей Харькова и области ожидает теплая и преимущественно сухая погода. В течение дня будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью 5-10 м/с.

По области: температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем прогреется до 21-26°.

В Харькове: ночная температура будет в пределах 11-13° тепла, а днем столбики термометров покажут 22-24°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на постепенное изменение погоды, уровень пожарной опасности в Харьковской области остается критическим. На большей части территории региона, в частности в пределах Харькова, Золочева, Богодухова, Коломака, Большого Бурлука, Слобожанского, Берестина, Изюма и Лозовой, объявлен высокий (IV) класс пожарной опасности.

Сухая растительность и ветер способствуют быстрому распространению огня. Спасатели призывают воздержаться от разведения костров и строго соблюдать правила безопасности, поскольку даже небольшое возгорание может привести к масштабным последствиям.

Прогноз на 10-13 мая

Начиная с пятницы, в область придут атмосферные фронты, которые принесут влагу, но вместе с ними — грозы и постепенное снижение дневной температуры:

10 мая: Ночью без существенных осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем 20-25°.

11 мая: Ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Дневная температура снизится до 15-20°.

12-13 мая: Будет сохраняться переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах 17-23° тепла днем.

Погода на 14-18 мая

По данным Украинского гидрометцентра, период с 14 по 18 мая также будет обозначен осадками. 14, 15, 17 и 18 мая прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Только 16 мая ожидается день без осадков. Температура воздуха в этот период ночью составит 6-13° тепла, а днем воздух прогреется от 14-20° с последующим постепенным повышением на 2-4 градуса.

