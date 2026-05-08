Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщину идут грозы: прогноз погоды на 9 мая

На Харьковщину идут грозы: прогноз погоды на 9 мая

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 17:59
На Харьковщину идут грозы: прогноз погоды на 9 мая
Люди гуляют в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Харьковская область продолжает находиться во власти тепла, однако ситуация начинает меняться. Синоптики предупреждают о грозах. Несмотря на ожидаемые осадки, в регионе сохраняется серьезная угроза возникновения лесных пожаров.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 9 мая

В четверг, 9 мая, жителей Харькова и области ожидает теплая и преимущественно сухая погода. В течение дня будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью 5-10 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем прогреется до 21-26°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах 11-13° тепла, а днем столбики термометров покажут 22-24°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на постепенное изменение погоды, уровень пожарной опасности в Харьковской области остается критическим. На большей части территории региона, в частности в пределах Харькова, Золочева, Богодухова, Коломака, Большого Бурлука, Слобожанского, Берестина, Изюма и Лозовой, объявлен высокий (IV) класс пожарной опасности.

Сухая растительность и ветер способствуют быстрому распространению огня. Спасатели призывают воздержаться от разведения костров и строго соблюдать правила безопасности, поскольку даже небольшое возгорание может привести к масштабным последствиям.

Читайте также:

Прогноз на 10-13 мая

Начиная с пятницы, в область придут атмосферные фронты, которые принесут влагу, но вместе с ними — грозы и постепенное снижение дневной температуры:

  • 10 мая: Ночью без существенных осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем 20-25°.
  • 11 мая: Ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Дневная температура снизится до 15-20°.
  • 12-13 мая: Будет сохраняться переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах 17-23° тепла днем.

Погода на 14-18 мая

По данным Украинского гидрометцентра, период с 14 по 18 мая также будет обозначен осадками. 14, 15, 17 и 18 мая прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Только 16 мая ожидается день без осадков. Температура воздуха в этот период ночью составит 6-13° тепла, а днем воздух прогреется от 14-20° с последующим постепенным повышением на 2-4 градуса.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове и области ночью 3 мая были сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявляли II уровень опасности, оранжевый. Днем температура постепенно будет подниматься.

погода Харьков прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации