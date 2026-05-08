На Харківщину йдуть грози: прогноз погоди на 9 травня

Харківська область продовжує перебувати у владі тепла, проте ситуація починає змінюватися. Синоптики попереджають про грози. Попри очікувані опади, в регіоні зберігається серйозна загроза виникнення лісових пожеж.

Прогноз на 9 травня

У четвер, 9 травня, на жителів Харкова та області очікує тепла та переважно суха погода. Протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, помірний, зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме 10–15° тепла, вдень прогріється до 21–26°.

У Харкові: нічна температура буде в межах 11–13° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22–24°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри поступову зміну погоди, рівень пожежної небезпеки в Харківській області залишається критичним. На більшій частині території регіону, зокрема в межах Харкова, Золочева, Богодухова, Коломака, Великого Бурлука, Слобожанського, Берестина, Ізюма та Лозової, оголошено високий (IV) клас пожежної небезпеки.

Суха рослинність та вітер сприяють швидкому поширенню вогню. Рятувальники закликають утриматися від розведення багать та суворо дотримуватися правил безпеки, оскільки навіть невелике займання може призвести до масштабних наслідків.

Прогноз на 10–13 травня

Починаючи з п’ятниці, в область прийдуть атмосферні фронти, які принесуть вологу, але разом із ними — грози та поступове зниження денної температури:

10 травня: Вночі без істотних опадів, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура вдень 20–25°.

11 травня: Очікуються короткочасні дощі та подекуди грози. Вітер південний, 7–12 м/с. Денна температура знизиться до 15–20°.

12–13 травня: Зберігатиметься мінлива хмарність та короткочасні дощі. Температура повітря коливатиметься в межах 17–23° тепла вдень.

Погода на 14–18 травня

За даними Українського гідрометцентру, період з 14 по 18 травня також буде позначений опадами. 14, 15, 17 та 18 травня прогнозують короткочасні дощі та грози. Лише 16 травня очікується день без опадів. Температура повітря в цей період вночі становитиме 6–13° тепла, а вдень повітря прогріється від 14–20° з подальшим поступовим підвищенням на 2–4 градуси.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили будинки.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові та області вночі 3 травня були сильні заморозки. Через це синоптики оголошували II рівень небезпечності, помаранчевий. Вдень температура поступово підніматиметься.