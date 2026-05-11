На Харьковщину надвигается непогода: дожди накроют регион: дожди накроют регион

Главная Харьков На Харьковщину надвигается непогода: дожди накроют регион

На Харьковщину надвигается непогода: дожди накроют регион

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 18:30
На Харьковщину надвигается непогода: дожди накроют регион
Люди на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине наблюдается сложная синоптическая ситуация. Несмотря на ожидаемые осадки, в регионе объявлен самый высокий уровень пожарной опасности. Синоптики и спасатели призывают граждан быть чрезвычайно осторожными. Погодные условия в ближайшие дни будут переменчивыми.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 12 мая

Во вторник в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

  • По области: Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° тепла, днем столбики термометров поднялись до 20-25°.
  • По Харькову: Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью 11-13°, днем около 21-23°.

Чрезвычайная пожарная опасность

Согласно официальным данным, на 12 мая на всей территории Харьковской области установлен чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности. На карте региона красным цветом обозначены почти все ключевые населенные пункты, включая Харьков, Золочев, Богодухов, Коломак, Великий Бурлук, Слобожанское, Берестин, Лозовую и Изюм. Такой уровень означает, что экосистемы региона крайне уязвимы к огню. Даже неосторожно брошенная спичка или оставленный костер могут привести к неконтролируемому пожару.

Погода у Харкові та області
Прогноз пожарной опасности. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз на 13-16 мая

В середине недели на Харьковщине прогнозируют усиление дождевой активности:

  • 13 мая: Переменная облачность. Ночью без осадков, однако днем местами пройдет небольшой дождь с грозой. Температура днем 20-25°.
  • 14 мая: Погода станет более пасмурной. Ожидается дождь, местами гроза. Температура ночью 11-16°, днем от 17 до 22°.
  • 15 мая: Облачно, ночью продолжится дождь, днем осадки станут менее интенсивными. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 18-23°.
  • 16 мая: Облачная погода с периодическими дождями и грозами. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 18-23°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 10 мая прогнозировали теплую погоду без резких температурных изменений. Днем воздух прогревался до почти летних показателей +27 °C.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове и области ночью 3 и 4 мая были сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявляли II уровень опасности - оранжевый.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
