На Харківщину насувається негода: дощі накриють регіон

Люди на вулицях Харкова.

На Харківщині спостерігається складна синоптична ситуація. Попри очікувані опади, в регіоні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Синоптики та рятувальники закликають громадян бути надзвичайно обережними. Погодні умови найближчими днями будуть мінливими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 12 травня

У вівторок в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями.

По області: Вночі пройде невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 10–15° тепла, вдень стовпчики термометрів піднялися до 20–25°.

По Харкову: Вночі очікується невеликий короткочасний дощ, вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі 11–13°, вдень близько 21–23°.

Надзвичайна пожежна небезпека

Згідно з офіційними даними, на 12 травня на всій території Харківської області встановлено надзвичайний (п'ятий) клас пожежної небезпеки. На карті регіону червоним кольором позначені майже всі ключові населені пункти, включаючи Харків, Золочів, Богодухів, Коломак, Великий Бурлук, Слобожанське, Берестин, Лозову та Ізюм. Такий рівень означає, що екосистеми регіону вкрай вразливі до вогню. Навіть необережно кинутий сірник або залишене багаття можуть призвести до неконтрольованої пожежі.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на 13–16 травня

У середині тижня на Харківщині прогнозують посилення дощової активності:

13 травня: Мінлива хмарність. Вночі без опадів, проте вдень місцями пройде невеликий дощ із грозою. Температура вдень 20–25°.

14 травня: Погода стане більш похмурою. Очікується дощ, місцями гроза. Температура вночі 11–16°, вдень від 17 до 22°.

15 травня: Хмарно, вночі триватиме дощ, вдень опади стануть менш інтенсивними. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вдень 18–23°.

16 травня: Хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 18–23°.

