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Главная Харьков На Харьковщину надвигается непогода: грозы, шквалы и град

На Харьковщину надвигается непогода: грозы, шквалы и град

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 18:32
Погода в Харькове и области: прогноз на 29 июля и на неделю
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Солнечная летняя погода временно уступает место стихии. На Харьковскую область надвигается мощный атмосферный фронт, который принесет с собой проливные дожди, грозы и порывистый ветер. Впрочем, синоптики успокаивают, что это кратковременное испытание непогодой, за которым последует стремительное потепление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение

В среду, 29 июля, в области и городе Харькове ожидаются опасные метеорологические явления: гроза, днём порывы ветра 15–20 м/с, а в области местами ещё и град. Объявлен I уровень опасности (жёлтый).

Прогноз на 29 июля

В среду в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с, а днем возможны порывы до 15–20 м/с.

  • По области: ожидается дождь, ночью местами значительный. Также прогнозируются грозы, а днем местами град. Температура воздуха составит ночью +11…+16 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 °С.
  • В Харькове: в течение суток дождь и гроза. Ночная температура воздуха будет в пределах +13…+15 °С, а днем воздух прогреется до +21…+23 °С.

Пожарная опасность в регионе

На фоне влажной погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 29 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Великом Бурлуке и Лозовой зафиксирован высокий (четвёртый) класс опасности. Средний уровень прогнозируется для Харькова, Золочева, Слобожанского и Берестина. В Богодухове действует низкий класс опасности. В то же время в Коломаке и Изюме пожарная угроза отсутствует (зеленый уровень). Несмотря на дожди, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

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Прогноз на 30 июля – 2 августа

Влажная и ветреная погода задержится еще на день, после чего регион ждет постепенное потепление и возвращение жары:

  • 30 июля: ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, утром и днём с порывами до 15–20 м/с. Ночью температура воздуха достигнет +11…+16 °С, а днём ожидается +22…+27 °С.
  • 31 июля: сохранится переменная облачность, но уже без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха составит ночью +13…+18 °С, а днем прогреется до +23…+28 °С.
  • 1 августа: в первый день месяца прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +14…+19 °С, а днем столбики термометров покажут +25…+30 °С.
  • 2 августа: ожидается солнечная и сухая погода с переменной облачностью. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Ночная температура составит +15…+20 °С, а днем воздух прогреется до по-настоящему жарких +27…+32 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Харьков Харьковская область прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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