Погода у Харкові та області: прогноз на 29 липня й тиждень

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сонячна літня погода тимчасово поступається місцем стихії. На Харківщину насувається потужний атмосферний фронт, який принесе із собою рясні зливи, грози та поривистий вітер. Втім, синоптики заспокоюють, що це короткочасне випробування негодою, за яким слідуватиме стрімке потепління.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження

У середу, 29 липня, по області та місту Харків очікуються небезпечні метеорологічні явища: гроза, вдень пориви вітру 15–20 м/с, а по області місцями ще й град. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз на 29 липня

У середу на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

По області: очікується дощ, вночі місцями значний. Також прогнозують грозу, а вдень місцями град. Температура повітря становитиме вночі +11…+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25 °С.

У Харкові: протягом доби дощ та гроза. Нічна температура повітря буде в межах +13…+15 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+23 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із вологою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 29 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Великому Бурлуці та Лозовій зафіксовано високий (четвертий) клас небезпеки. Середній рівень прогнозують для Харкова, Золочева, Слобожанського та Берестина. У Богодухові діє низький клас. Водночас у Коломаці та Ізюмі пожежна загроза відсутня (зелений рівень). Попри дощові опади, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

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Прогноз на 30 липня – 2 серпня

Волога та вітряна погода затримається ще на день, після чого регіон чекає поступове потепління та повернення спеки:

30 липня: очікується мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий дощ із грозою. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вранці та вдень із поривами до 15–20 м/с. Повітря вночі прогріється до +11…+16 °С, а вдень очікується +22…+27 °С.

31 липня: збережеться мінлива хмарність, але вже без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря становитиме вночі +13…+18 °С, а вдень прогріється до +23…+28 °С.

1 серпня: у перший день місяця прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі очікується +14…+19 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+30 °С.

2 серпня: очікується сонячна та суха погода з мінливою хмарністю. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +15…+20 °С, а вдень повітря прогріється до по-справжньому спекотних +27…+32 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

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