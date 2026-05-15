На Харьковщину надвигается непогода: прогноз на 16 мая

Люди гуляют в Харькове.

После длительного периода теплая погода в Харьковской области начинает меняться. Уже в ближайшие дни регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет с собой грозы и обильные осадки.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 16 мая

Суббота еще порадует жителей области относительно спокойной погодой, однако она уже станет предвестником будущих изменений. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, но ночью и утром город и область окутает слабый туман.

Температура: ночью +7...+12°, днем воздух прогреется до комфортных +18...+23°.

В Харькове: ночная температура - +8...+10°, дневная — до +22°.

Грозовой фронт 17-18 мая

Синоптики предупреждают, что уже с субботы, 17 мая, характер погоды существенно изменится. Регион накроют дожди, а днем местами пройдут первые серьезные грозы. Несмотря на осадки, температура продолжит расти.

В воскресенье, 18 мая, грозовая активность сохранится: ночью ожидается умеренный дождь, а днем — небольшие кратковременные осадки. При этом столбики термометров днем поднимутся до жарких +23...+28°.

Прогноз на 19-20 мая

Неустойчивая погода с локальными грозами и короткими дождями будет держаться и в начале следующей недели. Температурный фон будет оставаться высоким — до +28°, что в сочетании с влажностью создаст эффект настоящих летних субтропиков.

Пожарная опасность

Несмотря на прогнозируемые осадки, по состоянию на 16 мая уровень угрозы возникновения пожаров в некоторых районах остается критическим. Наиболее напряженная ситуация в Золочеве и Великом Бурлуке и Берестене, где установлен чрезвычайный (5 класс) уровень опасности. В Харькове удерживается высокий (4 класс).

В то же время дожди уже начали снижать риски в других частях области: в Коломаке, Слобожанском и Изюме пожарная опасность пока отсутствует.

