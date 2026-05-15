На Харківщину насувається негода: прогноз на 16 травня

Люди гуляють у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після тривалого періоду тепла погода у Харківській області починає змінюватися. Вже найближчими днями регіон опиниться під впливом атмосферного фронту, який принесе з собою грози та рясні опади.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 16 травня

Субота ще потішить мешканців області відносно спокійною погодою, проте вона вже стане провісником майбутніх змін. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів, але вночі та вранці місто та область огорне слабкий туман.

Температура: вночі +7…+12°, вдень повітря прогріється до комфортних +18…+23°.

У Харкові: нічна температура — +8…+10°, денна — до +22°.

Грозовий фронт 17–18 травня

Синоптики попереджають, що вже з суботи, 17 травня, характер погоди суттєво зміниться. Регіон накриють дощі, а вдень місцями пройдуть перші серйозні грози. Попри опади, температура продовжить зростати.

У неділю, 18 травня, грозова активність збережеться: вночі очікується помірний дощ, а вдень — невеликі короткочасні опади. При цьому стовпчики термометрів вдень піднімуться до спекотних +23…+28°.

Читайте також:

Прогноз на 19–20 травня

Нестійка погода з локальними грозами та короткими дощами триматиметься і на початку наступного тижня. Температурний фон залишатиметься високим — до +28°, що у поєднанні з вологістю створить ефект справжніх літніх субтропіків.

Пожежна небезпека

Попри прогнозовані опади, станом на 16 травня рівень загрози виникнення пожеж у деяких районах залишається критичним. Найбільш напружена ситуація у Золочеві та Великому Бурлуку та Берестені, де встановлено надзвичайний (5 клас) рівень небезпеки. У Харкові утримується високий (4 клас).

Водночас дощі вже почали знижувати ризики в інших частинах області: у Коломаку, Слобожанському та Ізюмі пожежна небезпека наразі відсутня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Також Новини.LIVE писали, що Харків сьогодні — це унікальне поєднання залізної витривалості та ніжної весняної краси. Попри постійні повітряні тривоги та обстріли воно відмовляється завмирати. Кожна мить, зафіксована на вулицях, доводить, що Харків живе, дихає та квітне.