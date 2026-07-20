Погода в Харькове на завтра: штормовое предупреждение и ливни

Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Жаркая и сухая погода, которая в последнее время наблюдалась в Харьковской области, сменится резким ухудшением погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, грозах и сильных ливнях, однако успокаивают, что стихия начнет стихать уже через сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение

Днем 21 июля в городе Харькове и Харьковской области ожидаются опасные метеорологические явления: сильный дождь, гроза, местами град и шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый). Жителей призывают быть осторожными во время пребывания на улице.

Прогноз на 21 июля

Во вторник в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с, во время грозы возможны шквалы.

По области: ночью в западной половине области пройдет небольшой дождь, на востоке — без осадков. Температура воздуха составит +17…+22°. Днем ожидается сильный дождь, гроза и град, а столбики термометров покажут +22…+27° в западной части и +27…+32° на востоке.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +18…+20° без осадков. Днем ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалы, а температура воздуха прогреется до +25…+27°.

Пожарная опасность в регионе

С приходом дождевого фронта ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 21 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Золочеве по-прежнему действует чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвертый) уровень прогнозируют для Харькова, Лозовой, Великого Бурлука, Слобожанского и Изюма. Средний уровень сохраняется в Богодухове и Берестине. В то же время в Коломаке угрозы нет — там зафиксирован нулевой класс опасности. Зато в Купянске действует низкий класс. Несмотря на ожидаемую дождливую погоду, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

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Прогноз на 22–25 июля

Непогода продлится недолго, и вскоре ситуация начнёт постепенно стабилизироваться:

22 июля: погода будет облачной с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, местами возможен туман, а днем будет преимущественно без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Воздух ночью прогреется до +13…+18°, а днем ожидается +23…+28°.

23 июля: в регионе сохранится облачная погода с кратковременными дождями. Ветер сменит направление на северное, 5–10 м/с. Ночью ожидается +13…+18°, а днем столбики термометров покажут умеренные +20…+25°.

24 июля: прогнозируется облачная погода. Ночью пройдет кратковременный дождь, днем также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха составит +11…+16° ночью и +20…+25° днем.

25 июля: сохранится облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер останется северо-восточным, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+16°, а днем столбики термометров поднимутся до +21…+26°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.