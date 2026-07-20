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Головна Харків На Харківщину насувається негода: шквали, град та значні зливи

На Харківщину насувається негода: шквали, град та значні зливи

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 18:23
Погода в Харкові на завтра: штормове попередження та зливи
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Спекотна та суха погода, яка останнім часом спостерігалася в Харківській області, зміниться різким погіршенням умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, грози та значні зливи, проте заспокоюють, що стихія почне вщухати вже за добу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Штормове попередження

Вдень 21 липня по місту Харків та Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища: значний дощ, гроза, місцями град та шквалисте посилення вітру до 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Жителів закликають бути обережними під час перебування на вулиці.

Прогноз на 21 липня

У вівторок на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с, під час грози можливі шквали. 

  • По області: вночі у західній половині області пройде невеликий дощ, на сході — без опадів. Температура повітря становитиме +17…+22°. Вдень очікується значний дощ, гроза та град, а стовпчики термометрів покажуть +22…+27° у західній частині та +27…+32° на сході. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +18…+20° без опадів. Вдень очікується значний дощ, гроза, град та шквали, а температура повітря прогріється до +25…+27°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із приходом дощового фронту ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 21 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Золочеві все ще діє надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень прогнозують для Харкова, Лозової, Великого Бурлука, Слобожанського та Ізюму. Середній рівень тримається в Богодухові та Берестині. Водночас у Коломаці загроза відсутня — там зафіксовано нульовий клас небезпеки. Натомість у Куп'янську діє низький клас. Попри очікувану вологу погоду, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

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Прогноз на 22–25 липня

Негода затримається ненадовго, і вже згодом ситуація почне поступово стабілізуватися: 

  • 22 липня: погода буде хмарною з проясненнями. У нічний час пройде невеликий дощ, місцями можливий туман, а вдень буде переважно без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Повітря вночі прогріється до +13…+18°, а вдень очікується +23…+28°. 
  • 23 липня: у регіоні збережеться хмарна погода з короткочасними дощами. Вітер змінить напрямок на північний, 5–10 м/с. Вночі очікується +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів покажуть помірні +20…+25°. 
  • 24 липня: прогнозують хмарну погоду. Вночі пройде короткочасний дощ, вдень також очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря становитиме +11…+16° вночі та +20…+25° у денні години. 
  • 25 липня: утримається хмарність, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер збережеться північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +11…+16°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Також Новини.LIVE писали, що  в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.

Харків Харківська область прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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