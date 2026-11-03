На Харьковщину надвигается похолодание: прогноз на среду
В Харьковской области сохранится облачная погода без значительных осадков, однако будет ощущаться приближение настоящих зимних холодов. В среду, 4 ноября, в регионе будет преобладать северный ветер, а температура воздуха будет постепенно снижаться в соответствии с календарем.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз по городу
В Харькове 4 ноября прогнозируется облачная погода без значительных осадков. Ветер будет северным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в областном центре в течение суток будет держаться в пределах +6…+8° тепла.
Прогноз по области
На территории Харьковской области в среду также ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток по области составит +4…+9° тепла.
Прогноз на 5–8 ноября
В ближайшие дни в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, а температура воздуха будет постепенно снижаться:
- 5 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью ожидается от +3° тепла до -2° мороза, днём — +2…+7° тепла.
- 6 ноября: облачно, пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от +4° тепла до -1° мороза, днём столбики термометров покажут +1…+6°.
- 7 ноября: облачная погода, местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью будет от +3° тепла до -2° мороза, днём — 0…+5° тепла.
- 8 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +2° тепла до -3° мороза, днём — +1…+6° тепла.
Климатические данные по Харькову
По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая картина на 3 ноября в Харькове выглядела следующим образом:
- Минимальная температура воздуха: 16,9° мороза зафиксирована в 1979 году.
- Максимальная температура воздуха: 14,5° тепла, зафиксирована в 1967 году.
- Среднесуточная температура воздуха: 4,4° тепла (по норме 1991–2020 гг.).
Радиационный фон
По состоянию на утро 3 ноября радиационный фон на территории Харьковской области составляет:
- Харьков — 16 мкР/ч
- Золочев — 15 мкР/ч
- Богодухов — 14 мкР/ч
- Коломак — 15 мкР/ч
- Печенеги — 16 мкР/ч
- Слобожанское — 15 мкР/год
- Берестин — 13 мкР/год
- Лозова — 14 мкР/год
- Изюм — 14 мкР/ч
Все показатели находятся в пределах нормы (контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч).
Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.
Также Новини.LIVE писали, что с началом холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.