Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится облачная погода без значительных осадков, однако будет ощущаться приближение настоящих зимних холодов. В среду, 4 ноября, в регионе будет преобладать северный ветер, а температура воздуха будет постепенно снижаться в соответствии с календарем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по городу

В Харькове 4 ноября прогнозируется облачная погода без значительных осадков. Ветер будет северным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в областном центре в течение суток будет держаться в пределах +6…+8° тепла.

Прогноз по области

На территории Харьковской области в среду также ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток по области составит +4…+9° тепла.

Прогноз на 5–8 ноября

В ближайшие дни в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, а температура воздуха будет постепенно снижаться:

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5 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью ожидается от +3° тепла до -2° мороза, днём — +2…+7° тепла.

6 ноября: облачно, пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от +4° тепла до -1° мороза, днём столбики термометров покажут +1…+6°.

7 ноября: облачная погода, местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью будет от +3° тепла до -2° мороза, днём — 0…+5° тепла.

8 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +2° тепла до -3° мороза, днём — +1…+6° тепла.

Климатические данные по Харькову

По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая картина на 3 ноября в Харькове выглядела следующим образом:

Минимальная температура воздуха: 16,9° мороза зафиксирована в 1979 году.

Максимальная температура воздуха: 14,5° тепла, зафиксирована в 1967 году.

Среднесуточная температура воздуха: 4,4° тепла (по норме 1991–2020 гг.).

Радиационный фон

По состоянию на утро 3 ноября радиационный фон на территории Харьковской области составляет:

Харьков — 16 мкР/ч

Золочев — 15 мкР/ч

Богодухов — 14 мкР/ч

Коломак — 15 мкР/ч

Печенеги — 16 мкР/ч

Слобожанское — 15 мкР/год

Берестин — 13 мкР/год

Лозова — 14 мкР/год

Изюм — 14 мкР/ч

Все показатели находятся в пределах нормы (контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч).

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с началом холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.